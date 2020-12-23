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حوادث

بـ2 مليون جنيه.. ضبط 300 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالبحيرة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:13 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها؛ لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام" ومديرية أمن البحيرة وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بطريق "الإسكندرية/القاهرة" الصحراوى بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.. وبحوزتهما (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30كيلو جرام - مبلغ مالى- هاتفى محمول).

 وتقدر القيم المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,100,000 إثنان مليون ومائة ألف جنيه) تقريبًا.

 بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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