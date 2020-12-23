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أخبار العالم

دبي تبدأ التطعيم ضد كورونا.. وهؤلاء أول من تلقوا لقاح فايزر | شاهد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:33 م
دبي تبدأ التطعيم
دبي تبدأ التطعيم ضد كورونا
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شيماء مصطفى
بدأت هيئة الصحة في دبي، بالتنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، حملة التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19"، التابع لشركة "فايزر- بايونتيك".

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، أعدت الهيئة خطة تفصيلية بخطوات وآليات التطعيم، والفئات المستهدفة من المرحلة الأولى التي انطلقت اليوم، وذلك عقب اعتماد اللقاح من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وتسجيله من قِبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات.

وأوضحت الهيئة أن التطعيم اختياري، ويمكن الحصول على لقاح فايزر عبر مواقع التطعيم وفقًا للخطة المُعتمدة.

ولفتت إلى أن المراكز الذي يوجد بها اللقاح هي مركز زعبيل للرعاية الصحية، والمزهر للرعاية الصحية، وند الحمر للرعاية الصحية، والبرشاء للرعاية الصحية، إلى جانب مركز فحص اللياقة الطبية في أبتاون مردف، ومركز مستشفى حتا.

وكشفت هيئة الصحة في دبي عن أول من تلقوا اللقاح اليوم في بداية حملة التطعيم وهم: علي سالم علي العديدي، من كبار المواطنين (84 عامًا)، وشماء سيف راشد العليلي، من إسعاف دبي (36 سنة) والممرضة في هيئة الصحة في دبي أشا سوسن فيليب (45 عامًا)، وعادل حسن شكرالله عبدالله من شرطة دبي (32 عامًا)، واصف خان فضل سبحان، سائق في هيئة الطرق والمواصلات في دبي (37 عامًا).

وتستهدف "صحة دبي" ضمن خطتها، أربع فئات رئيسية للتطعيم، تضم الفئة الأولى، كبار المواطنين، وكبار السن من المقيمين (60 سنة فما فوق)، وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، والفئة الثانية تشمل خط الدفاع الأول في القطاعين الحكومي والخاص، فيما تضم الفئة الثالثة العاملين في المهن الحيوية الأخرى، بينما تُعنى الفئة الرابعة بكل من يرغب في تلقّي اللقاح.

وكانت دبي تسلمت، فجر اليوم الأربعاء، أول شحنة من لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن شحنة لقاح "فايزر" نقلت جوا من بروكسل إلى دبي، عبر رحلة للإمارات للشحن الجوي، التابعة لطيران الإمارات.

وأوضح المكتب الحكومي أن الشحنة خزنت في منشآت "الإمارات سكاي فارما" المخصصة لتخزين اللقاح.

ونشرت حكومة دبي على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، عدة صور توثق لحظة بدء عملية التطعيم بلقاح فايزر.

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