ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كورونا تحاصر بريطانيا.. 25 دولة تعلق رحلاتها مع بريطانيا بسبب السلالة الجديدة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:03 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
ياسمين سامي
يتأهب العالم لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا بعد ظهورها في بريطانيا، مما دفع بعض الدول إلى إغلاق المجال الجوي وتعليق رحلاتها من وإلى بريطانيا تحسبًا لنقل السلالة الجديدة في البلاد.

* السعودية

أعلنت السعودية إيقاف كل الرحلات الجوية وعلقت الدخول عبر موانئها البرية والبحرية بدءا من الأحد الماضي ولمدة أسبوع على الأقل مع خيار التمديد لأسبوع آخر.


* الكويت

أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية، الأحد الماضي، حظر رحلات الطيران القادمة من بريطانيا لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

* المغرب

أوقف المغرب الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة منذ يوم الأحد الماضي وحتى إشعار آخر. 

* عمان

أعلنت سلطنة عمان الإثنين الماضي تعليق الرحلات الجوية وإغلاق حدودها البرية والبحرية بدءا من الثلاثاء لمدة أسبوع، وذلك بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.


* الأردن

أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية علي العايد، أن الحكومة قررت إيقاف رحلات المسافرين الجوية المباشرة وغير المباشرة (الترانزيت) القادمة من المملكة المتحدة، اعتبارًا من يوم الاثنين الماضى وحتى الثالث من يناير المقبل.

* فرنسا

أعلنت فرنسا تعليق جميع الرحلات من بريطانيا لمدة 48 ساعة؛ بما في ذلك الرحلات المتعلقة بنقل البضائع عن طريق البر والجو والبحر وسكك الحديد. 

* ألمانيا

علقت ألمانيا رحلاتها مع بريطانيا كما حظرت دخول المواطنين من بريطانيا عن طريق البحر أو سكك الحديد أو البر إلى ألمانيا.

* إيطاليا

قررت إيطاليا تعليق الرحلات الآتيه من الولايات المتحدة  ومنعت دخول الأشخاص الذين أقاموا هناك خلال الأيام الـ14 الماضية.

* روسيا

أعلنت روسيا تعليق كافة الرحلات الجوية لمدة أسبوع مع بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا.

* كندا

علقت كندا جميع الرحلات من بريطانيا لمدة 72 ساعة خوفًا من انتشار السلالة الجديدة من كورونا فيها.

ولم يقتصر قرار تعليق الرحلات على الدول المذكورة وحدها؛ حيث أعلنت أكثر من 20 دولة أخرى تعليق الطيران وهي فنلندا وايرلندا وبولندا وهولندا والنرويج والدنمارك والسويد وبلجيكا وسويسرا وبلغاريا وكرواتيا ومقدونيا وهونج كونج والهند وتركيا وإيران وإسرائيل، فضلا عن دول أمريكا الجنوبية ودول البلطيق الثلاث: إستونيا وليتوانيا ولاتفيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد إغلاق السعودية الرحلات الجوية والبرية والبحرية.. ما الاستثناءات من هذا القرار؟

بعد تعليق السعودية لجميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.. ما هي إجراءات المملكة لمكافحة سلالة كورونا الجديدة؟

الكويت تنعى الشيخ ناصر الصباح.. وبريطانيا تنعزل عن العالم بسبب سلالة كورونا الجديدة.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

بعد السعودية.. سلطنة عمان تعلن إغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية

خوفا من كورونا .. روسيا تعلق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا أسبوعًا

بسبب سلالة كورونا الجديدة..الأردن يعلق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين

ترشيحاتنا

حكم المسح على الملابس الضيقة أثناء الوضوء لشدة البرد

أستاذ فيروسات: تحصين 3 ملايين شخص باللقاح الصينى دون وجود أى أعراض.. فيديو

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

بعد السلالة الجديدة.. جدل فى اسكتلندا بعد ظهور مخلوق غريب بأحد البحيرات.. شاهد

السلالة الجديدة من فيروس كورونا تصل إلى أمريكا

بعد نفي الحكومة تجميدها.. قيمة العلاوة الدورية للموظفين وموعد صرفها

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن عن منخفض جوي يضرب البلاد غدا

رئيس الوزراء يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. ولا احتفالات في رأس السنة

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

خبر سار لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سونيديب بدوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقص المناعة يهدد مواليد هذا البرج.. «الثور» احذر مشاكل في الهضم.. توقعات الأبراج الصحية 2021

كندة علوش مع زوجها عمرو يوسف في صور رومانسية: أحسن رجال بالعالم

بملابس كاجوال.. رنا سماحة تخطف الأنظار في أسوان