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برلمان

للاستفادة من خبرات مصر القانونية.. وفد برلماني من إندونيسيا يزور الشيوخ

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:14 م
صدى البلد
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فريدة محمد
استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، وفدًا برلمانيًا إندونيسيًا رفيع المستوى، برئاسة الدكتور فاضل محمد نائب رئيس مجلس الشورى الأندونيسي.

ورحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالزيارة مؤكدًا أنها تعكس عمق العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي تمتد سياسيًا ودينيًا وثقافيًا  لعقود طويلة، مؤكدًا حرص مجلس الشيوخ بأعضائه و قيادته على العمل لتطوير ودعم هذه العلاقة للأفضل.

من جانبه أكد الدكتور فاضل محمد نائب رئيس مجلس الشورى الإندونيسي سعادته بتقديم التهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ، مشيرًا الي  انه ينقل تحية وتهنئة رئيس الجمهورية الإندونيسي ورئيس المجلس الاستشاري الشعبي له، ودعوته لرئيس مجلس الشيوخ بزيارة البرلمان الإندونيسي، مشيرًا إلى تطلعه للإستفادة من خبرات رئيس مجلس الشيوخ المصري القانونية والدستورية، وكذلك الاستفادة من جهود مصر في مجال محاربة الارهاب..ذلك المجال الذي يعاني منه العالم أجمع، لافتًا إلى أهمية دورالأزهر الشريف في مصر  والذي يمثل الإسلام الوسطي  وهو المؤسسة التي يصبو إليها طلاب العلم في إندونيسيا، موضحًا أن عددهم يبلغ 10 آلاف طالب تخرج منهم من وصل إلى أرفع المناصب مثل رئيس الجمهورية الأسبق عبد الرحمن واحد والذي تلقى تعليمه فيه. 

من جانبه رحب المستشار بهاء  الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ بالوفد الإندونيسي، موضحًا أن العلاقات بين مصر و إندونيسيا تاريخية وأن  مصر كانت أول دولة اعترفت بإستقلال إندونيسيا عام 1945، كما أسست مع إندونيسيا برئاسة الزعيمين جمال عبد الناصر وأحمد سوكارنو منظمة دول عدم الانحياز، لافتًا الي أن  الرئيس السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بالعلاقات الثنائية، مشيرا إلى زيارته التاريخية الي  "جاكرتا" بعد توليه رئاسة مصر بفترة وجيزة.

فيما أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ ترحيبها بزيارة الوفد الإندونيسي التي تؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، لافتة إلى سعادتها كأول إمرأة تتولى منصب وكيل المجلس على مدار تاريخه وهو ما يؤكد أن مصر تسير على طريق الديمقراطية وأن المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حصلت علي إمتيازات ومكتسبات سياسية كبيرة يشهد عليها عدد المقاعد التي حصلت المرأة عليها في البرلمان، مشددة على تطلعها إلى تكرار الزيارات المتبادلة لدعم التعاون البرلماني بين  مصر وإندونيسيا. 

وفي نهاية اللقاء أهدى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق درع مجلس الشيوخ لرئيس الوفد الإندونيسي والذي أهداه بدوره درع المجلس الاستشاري الإندونيسي.

حضر اللقاء المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، والسفير عاصم حنفي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفير د. أحمد بهاء الدين نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.
للاستفادة من خبرات مصر القانونية.. وفد برلماني من إندونيسيا يزور الشيوخ
للاستفادة من خبرات مصر القانونية.. وفد برلماني من إندونيسيا يزور الشيوخ
للاستفادة من خبرات مصر القانونية.. وفد برلماني من إندونيسيا يزور الشيوخ
للاستفادة من خبرات مصر القانونية.. وفد برلماني من إندونيسيا يزور الشيوخ
للاستفادة من خبرات مصر القانونية.. وفد برلماني من إندونيسيا يزور الشيوخ
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