رئيس مجلس الشيوخ يتلقى دعوة لزيارة البرلمان الإندونيسي

تلقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعوة لزيارة البرلمان الإندونيسي، جاء ذلك خلال استقباله، وفدًا برلمانيًا إندونيسيًا رفيع المستوى، برئاسة الدكتور فاضل محمد، نائب رئيس مجلس الشورى الإندونيسي.





في بداية اللقاء رحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالزيارة، مؤكدًا أنها تعكس عمق العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي تمتد سياسيًا ودينيًا وثقافيًا لعقود طويلة، مؤكدًا حرص مجلس الشيوخ بأعضائه و قيادته على العمل لتطوير ودعم هذه العلاقة للأفضل.





من جانبه عبر الدكتور فاضل محمد، نائب رئيس مجلس الشورى الإندونيسي، عن سعادته بتقديم التهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أنه ينقل تحية وتهنئة رئيس الجمهورية الإندونيسي ورئيس المجلس الاستشاري الشعبي له.





وأشار إلى تطلعه للاستفادة من خبرات رئيس مجلس الشيوخ المصري القانونية والدستورية، وكذلك الاستفادة من جهود مصر في مجال محاربة الإرهاب.





وأشار إلى أهمية دور الأزهر الشريف في مصر والذي يمثل الإسلام الوسطي وهو المؤسسة التي يصبو إليها طلاب العلم في إندونيسيا، موضحًا أن عددهم يبلغ 10 آلاف طالب تخرج منهم من وصل إلى أرفع المناصب مثل رئيس الجمهورية الأسبق عبد الرحمن واحد والذي تلقى تعليمه فيه.





من جانبه رحب المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ بالوفد الإندونيسي، وذكر أن العلاقات بين مصر و إندونيسيا تاريخية وأن مصر كانت أول دولة اعترفت باستقلال إندونيسيا عام 1945، كما أسست مع إندونيسيا برئاسة الزعيمين جمال عبد الناصر وأحمد سوكارنو منظمة دول عدم الانحياز.





وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بالعلاقات الثنائية، مشيرا إلى زيارته التاريخية الي "جاكرتا" بعد توليه رئاسة مصر بفترة وجيزة.





فيما رحبت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، بزيارة الوفد الإندونيسي التي تؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، لافتة إلى سعادتها كأول امرأة تتولى منصب وكيل المجلس على مدار تاريخه وهو ما يؤكد أن مصر تسير على طريق الديمقراطية وأن المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حصلت على امتيازات ومكتسبات سياسية كبيرة يشهد عليها عدد المقاعد التي حصلت المرأة عليها في البرلمان، مشددة على تطلعها إلى تكرار الزيارات المتبادلة لدعم التعاون البرلماني بين مصر وإندونيسيا.





وفي نهاية اللقاء أهدى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، درع مجلس الشيوخ لرئيس الوفد الإندونيسي، والذي أهداه بدوره درع المجلس الاستشاري الإندونيسي.



