ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس مجلس الشيوخ يتلقى دعوة لزيارة البرلمان الإندونيسي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:27 م
صدى البلد
Advertisements
فريدة محمد
تلقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعوة لزيارة البرلمان الإندونيسي، جاء ذلك خلال استقباله، وفدًا برلمانيًا إندونيسيًا رفيع المستوى، برئاسة الدكتور فاضل محمد، نائب رئيس مجلس الشورى الإندونيسي.

في بداية اللقاء رحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالزيارة، مؤكدًا أنها تعكس عمق العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي تمتد سياسيًا ودينيًا وثقافيًا  لعقود طويلة، مؤكدًا حرص مجلس الشيوخ بأعضائه و قيادته على العمل لتطوير ودعم هذه العلاقة للأفضل.

من جانبه عبر الدكتور فاضل محمد، نائب رئيس مجلس الشورى الإندونيسي، عن سعادته بتقديم التهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى  أنه ينقل تحية وتهنئة رئيس الجمهورية الإندونيسي ورئيس المجلس الاستشاري الشعبي له.

وأشار إلى تطلعه للاستفادة من خبرات رئيس مجلس الشيوخ المصري القانونية والدستورية، وكذلك الاستفادة من جهود مصر في مجال محاربة الإرهاب.

وأشار إلى أهمية دور الأزهر الشريف في مصر  والذي يمثل الإسلام الوسطي وهو المؤسسة التي يصبو إليها طلاب العلم في إندونيسيا، موضحًا أن عددهم يبلغ 10 آلاف طالب تخرج منهم من وصل إلى أرفع المناصب مثل رئيس الجمهورية الأسبق عبد الرحمن واحد والذي تلقى تعليمه فيه. 

من جانبه رحب المستشار بهاء  الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ بالوفد الإندونيسي، وذكر أن العلاقات بين مصر و إندونيسيا تاريخية وأن مصر كانت أول دولة اعترفت باستقلال إندونيسيا عام 1945، كما أسست مع إندونيسيا برئاسة الزعيمين جمال عبد الناصر وأحمد سوكارنو منظمة دول عدم الانحياز.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بالعلاقات الثنائية، مشيرا إلى زيارته التاريخية الي  "جاكرتا" بعد توليه رئاسة مصر بفترة وجيزة.

فيما رحبت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، بزيارة الوفد الإندونيسي التي تؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، لافتة إلى سعادتها كأول امرأة تتولى منصب وكيل المجلس على مدار تاريخه وهو ما يؤكد أن مصر تسير على طريق الديمقراطية وأن المرأة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حصلت على امتيازات ومكتسبات سياسية كبيرة يشهد عليها عدد المقاعد التي حصلت المرأة عليها في البرلمان، مشددة على تطلعها إلى تكرار الزيارات المتبادلة لدعم التعاون البرلماني بين  مصر وإندونيسيا. 

وفي نهاية اللقاء أهدى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، درع مجلس الشيوخ لرئيس الوفد الإندونيسي، والذي أهداه بدوره درع المجلس الاستشاري الإندونيسي.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، والسفير عاصم حنفي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفير أحمد بهاء الدين نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.
رئيس مجلس الشيوخ يتلقى دعوة لزيارة البرلمان الإندونيسي
رئيس مجلس الشيوخ يتلقى دعوة لزيارة البرلمان الإندونيسي
رئيس مجلس الشيوخ يتلقى دعوة لزيارة البرلمان الإندونيسي
رئيس مجلس الشيوخ يتلقى دعوة لزيارة البرلمان الإندونيسي
رئيس مجلس الشيوخ يتلقى دعوة لزيارة البرلمان الإندونيسي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس مجلس الشيوخ يلتقي كامل الوزير اليوم للتهنئة بالمنصب الجديد

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل كامل الوزير وعبد المحسن سلامة لتهنئته برئاسة الغرفة التشريعية الثانية.. الجروان: نقدم تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق.. صور

رئيس الشيوخ: نحن داعمون ومؤيدون للبرلمان العربي

اليوم ..رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وزير الإعلام

رئيس الشيوخ يستقبل السفير الروسي ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين

المصري مشرف بلاده.. إشادة بحرينية بالجالية المصرية لهذا السبب

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة تعلن أسماء أكثر 4 محافظات إصابة بـ كورونا

الأسوأ لم يأت بعد.. الجائحة القادمة مخيفة أكثر من كورونا

سيشفى الملايين.. تنبؤات بنهاية معاناة مرضى السرطان فى2021

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

نقص المناعة يهدد مواليد هذا البرج.. «الثور» احذر مشاكل في الهضم.. توقعات الأبراج الصحية 2021

مطار أبوظبي يخفف القيود المفروضة على دخول المسافرين بدءا من الغد

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

رئيس الوزراء يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. ولا احتفالات في رأس السنة

وزيرة الصحة تحذر المواطنين: إصابات ووفيات كورونا تتصاعد.. وكلكم مسئول

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن عن منخفض جوي يضرب البلاد غدا

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

خبر سار لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

سيشفى الملايين.. تنبؤات بنهاية معاناة مرضى السرطان فى2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه بنك الحظ.. لعبة فيروس كورونا تغزو ألمانيا.. ما القصة؟ شاهد

نقص المناعة يهدد مواليد هذا البرج.. «الثور» احذر مشاكل في الهضم.. توقعات الأبراج الصحية 2021

كندة علوش مع زوجها عمرو يوسف في صور رومانسية: أحسن رجال بالعالم