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وزيرة الصحة تحذر المواطنين: إصابات ووفيات كورونا تتصاعد.. وكلكم مسئول

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:45 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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ريهام فيكتور
شددت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على مسؤولية المواطن للتباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظا على الصحة العامة والاقتصاد، في ظل أزمة كورونا، مؤكدة وجود زيادة في أعداد الإصابات والوفيات، ما يدعو إلى ضرورة الاتعاظ وأخذ الدروس من الموجة الأولى. 

وأضافت الدكتورة هالة زايد ، خلال كلمتها بمؤتمر الإعلان عن المستشفيات الجديدة لتقديم خدمات كورونا، اليوم الأربعاء، أنه "من الضروري التعرف على كيفية إدارة الأزمات على مستوى العالم". 

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن هناك 788 حالة إصابة، بالاضافة إلى 37 حالة وفاة، مؤكده أن اليوم نصل إلى 911 حالة إصابة وحوالي 42 حالة وفاة، منوهة بأن المنحنى بدأ يتصاعد ابتداء من 31 أكتوبر بالتحديد، وهذا الأسبوع اكثر تصاعدا من الرتم الماضي.

وتابعت وزيرة الصحة أن محافظة القاهرة الأكثر إصابة بفيروس كورونا ، مشيره إلى أن الموجة الأولى كانت الأكثر إصابة أيضًا يليها الإسكندرية والجيزة .

ووجهت وزيرة الصحة لكل المواطنين في تلك المحافظات توخى الحذر وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة والفحص والعلاج في مبادرة الرئيس بالمجان ، كما ناشدت أصحاب الأعمال الصغيرة من المطاعم والكافيهات فى المصالح العامة والخاصة للحفاظ على التباعد وارتداء الماسكات وغسل اليدين باستمرار.
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