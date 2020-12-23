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مفيش سلالة جديدة.. وزيرة الصحة: فيروس كورونا تغير فقط

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:42 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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هاجر إبراهيم
قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إن وزير الصحة البريطاني أعلن عن وجود تحور فى فيروس كورونا، معقبة: "مش مسميينه تحور أد ما مسميينه تغير".


وأضافت الدكتورة هالة زايد، خلال المؤتمر الصحفى اليوم، الأربعاء، أن طبيعة الفيروسات بشكل عام هى التغير والتحول، موضحة أن من أبرز الفيروسات التى يوجد بها تحور هو فيروس سي والإنفلونزا العادية.


وعقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، يوم الثلاثاء، مع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" برئاسة الدكتور حسام حسني، ‏لمناقشة مستجدات بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد والوضع الوبائي لمصر.
 ‏

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، وأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا "الدكتورة جيهان العسال، والدكتورة نهى عاصم، والدكتور أكرم عبد الباري، والدكتور أحمد شوقي،والدكتور أمين عبد الباقي، والدكتور حمدي إبراهيم، والدكتور وجدي أمين"، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان. ‏

 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة ناقشت مع اللجنة العلمية مستجدات بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، وما تضمنه من اعتماد أدوية جديدة أكثر فاعلية في علاج المصابين، مشددة على ضرورة صرف علاج فيروس كورونا المستجد، والجرعات المحددة لحالات العزل المنزلي وفقًا للبروتوكولات العلمية المحدثة الخاصة بوزارة الصحة.

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