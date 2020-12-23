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تعليم

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيينات جديدة في الجامعات

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:49 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن صدور قرارات جمهورية شملت عدة تعيينات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:
1- الدكتورة هبة فاروق عبدالله، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة بني سويف.
2- الدكتور محمد محمود صرصار، عميدًا لكلية التكنولوجيا والتعدين جامعة بني سويف.
3- الدكتور إيهاب بلاوي، عميدًا لكلية علوم الاعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق.
4- الدكتور ممدوح محمد خيري، عميدًا لكلية الحقوق جامعة الزقازيق.
5- الدكتور أحمد عادل عبدالحكيم عميدًا لكلية طب أسنان جامعة الإسكندرية.




وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، قد شهد  مساء امس الثلاثاء فعاليات المؤتمر الـ (47) لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، والذى تنظمه جامعة بنها تحت عنوان "تطوير مصر بالعلم والتكنولوجيا"، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورابطة علماء مصر بأمريكا وكندا خلال يومى 22-23 ديسمبر الجارى، بحضور اللواء/ عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ود. جمال السعيد رئيس جامعة بنها، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. ناصر الشيمي رئيس رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، وذلك بمقر جامعة بنها بمدينة العبور.

وفى كلمته أكد  الدكتور خالد عبدالغفار أن المؤتمر يربط علماء مصر في الخارج ببلدهم الأم التي لم تنفصل عنهم أبدا، مشيرًا إلى اهتمام المؤتمر  بالاستفادة من خبرات العلماء المصريين في دعم خطط الدولة المستقبلية، مؤكدًا أن علماء مصر في الخارج لديهم حرص على المساهمة في تحقيق إنجازات وطهنم.

من جانبه أشار رئيس جامعة بنها إلى أن النسخة الحالية من المؤتمر تناقش العديد من التحديات والفرص التي تواجه منظومة التعليم العالي في مصر في ظل الثورة الصناعية الرابعة ووظائف المستقبل، والتي تؤثر بشكل كبير على مستقبل منظومة التعليم، والتوظيف وريادة الأعمال في مصر، مؤكدًا أن الأوراق العلمية التي سيتم مناقشتها ستقدم أفكار وتوصيات تساعد على تطبيق ثقافة الابتكار والتغيير والتطوير من أجل إعداد جيل قادر على مسايرة التطورات المتلاحقة في شتى المجالات بما يخدم استراتيجية تطوير التعليم العالي ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وفى كلمته أكد الدكتور ناصر الشيمي رئيس رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا حرص العلماء المصريين على التواصل مع نظرائهم بالداخل؛ بهدف استمرار التقارب ‏بين العلماء المصريين في داخل مصر وزملائهم بالخارج مما يتيح خلق ‏فرص للتعاون من شأنها تحقيق التقدم لمصرنا الحبيبة، مشيرًا إلى أن هذه المؤتمرات أتاحت ‏الفرصة للطلبة المصريين بالحصول على منح دراسية للدراسة في كندا وأمريكا ‏من خلال مقابلة العلماء المصريين أثناء المؤتمرات.

ومن جانبه أكد د.عمرو حنفي منسق المؤتمر عن الجامعة، أن المؤتمر سوف يقدم مجموعة من الأبحاث في مجالات مرتبطة بمحاور التعليم وما تشمله من  تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وتأثير "كورونا" على أساليب التعليم والتعلم، بالإضافة إلى تطبيقات في مجالات الملاحة والطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفًا أنه سيتم الإعلان عن مجموعة من المبادرات بين جامعة بنها وعلماء الرابطة بهدف تبادل الخبرات، وتوفير فرص بحثية مشتركة لخدمة المشروعات القومية. 

شارك فى فعاليات الافتتاح د. محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، د. محمد عطا الله الرئيس الأسبق للرابطة والرئيس المشارك عن الجانب الأمريكي، د. كريم الدش  المدير الأكاديمي لمقر جامعة بنها بالعبور، د. عمرو حنفي رئيس قسم هندسة المساحة بجامعة بنها ومنسق المؤتمر عن الجامعة، بجانب العديد من الأساتذة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات المصرية، ولفيف من علماء مصر في الخارج والمتخصصين فى مجال البحث العلمي بالجامعات المصرية.

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