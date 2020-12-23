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الصحة: لقاح كورونا سيكون متوافرا بمستشفيات العزل والطوارئ..فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:13 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إن مراكز تقديم اللقاحات للأطقم الطبية ستكون داخل المستشفيات الخاصة بالعزل وسيكون الحصول على الجرعتين بالمستشفى الفرق بينهم 21 يوما، مؤكدة ان العاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات لهم الأولوية فى الحصول على اللقاح.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر المنعقد منذ قليل، أنه يجب الحصول على الجرعة الثانية فى موعدها، مشيرة إلى أن اللقاح سيكون متوافرا بمستشفيات العزل والطوارئ، مشيرة إلى أن هناك عيادات ستكون متخصصة لمتابعة الحاصلين على اللقاح بشكل دورى.

وتابعت أنه تم تخصيص خط ساخن لتلقى أى استفسارات أو ارشادات أو شكاوى خاصة بعملية اللقاح، منوهة ان القاهرة والإسكندرية هما المحافظات الاكثر عدد تسجيلًا لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا.

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