15 دقيقة.. إصابة محمد شريف والأهلي يبحث عن هدف مبكر إمام بطل النيجر

وبدأ الأهلي بالضغط المتواصل على بطل النيجر لإحراز هدف مبكر .

ونفذت ركلة ركنية لصالح فريق الأهلي من جهة اليمين نفذها محمود وحيد عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع فريق سونديب عن مناطق الخطورة.





وفي الدقيقة السابعة جاءت كرة عرضية من أليو ديانج من جهة اليمين وصلت سهلة إلى حوذة دفاعات فريق سونيدب.



