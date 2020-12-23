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رياضة

15 دقيقة.. إصابة محمد شريف والأهلي يبحث عن هدف مبكر إمام بطل النيجر

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:17 م
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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حسن العمدة
مرت أول 15 دقيقة بين فريقي الأهلي وسونيدب بالتعادل السلبي ، فى اللقاء الذي يجمعهما حاليا علي ملعب جينرال سيني كونتش فى لقاء الذهاب بالدور التمهيدي فى دوري أبطال أفريقيا .

وبدأ الأهلي بالضغط المتواصل على بطل النيجر لإحراز هدف مبكر .

ونفذت ركلة ركنية لصالح فريق الأهلي من جهة اليمين نفذها محمود وحيد عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع فريق سونديب عن مناطق الخطورة.

وفي الدقيقة السابعة جاءت كرة عرضية من أليو ديانج من جهة اليمين وصلت سهلة إلى حوذة دفاعات فريق سونيدب.

وتعرض محمد شريف لإصابة فى الدقيقة الثانية عشرة بعد تتدخل عنيف من جانب لاعب سونيدب ويستكمل نجم الاهلي المباراة بشكل طبيعي .
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