الصحة تحذر: قللوا التقارب في الفترة الحالية واحموا أنفسكم

قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد: إن المواطن مسئول عن صحته وصحة أسرته أمام الدولة، منوهة إلى أن الدولة تقوم ببذل العديد من المجهودات فى تحقيق سلامة الشعب المصرى، وخاصة وزارة الصحة والتنمية المحلية، فى مراقبة الأماكن العامة والتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، وبالفعل قام بعض المواطنين الأن بالتخلي عن الإجراءات الاحترازية، ولكن يجب عودة الالتزام بها لأنها قد تكون هذه الفترة عصيبة، بسبب دخول فصل الشتاء، قائلة "قللوا التقارب فى الفترة الحالية واحموا أنفسكم".





وأضافت هالة زايد، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن المستشفيات الجديدة لتقديم خدمات كورونا، أن يجب على جميع المواطنين ارتداء الكمامات، غسل اليد والبعد الاجتماعي، مشيرة إلى أن تقوم وزارة الداخلية ببذل جهودا هائلة فى مراقبة الأماكن العامة والمواطنين، محذرة المواطنين من الاستهتار بتطبيق تلك الإجراءات البسيطة، لافتة إلى أن الدولة المصرية نجحت في تخطي هذه الأزمة على مذى هذا العام، إضافة إلى أن مصر تعتبر من الدول التى اقتصادها نمى بالإيجاب.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن 339 مستشفى المجهزة للفرز والعزل لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ذروة الموجة الثانية، لافتة ان المستشفيات تعطي مستوى 27 محافظة علي مستوي الجمهورية.





أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس ، عن خروج 345 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 107162 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 جديدة.



