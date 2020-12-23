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فن

بـ صور رومانسية.. نيكول سابا تحتفل بعيد زواجها الـ 9 من يوسف الخال

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:20 م
نيكول سابا ويوسف
نيكول سابا ويوسف الخال
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محمد بدران
نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، صورة لاحتفالها بعيد زواجها التاسع من مواطنها الممثل يوسف الخال على حسابها على "انستجرام" أثارت الجدل.

وتظهر الصورة التي نشرتها الفنانة اللبنانية برفقة زوجها وهو تقبله بحميمية وعلقت على الصورة قائلة: "9 years together".

يذكر أن نيكول تزوجت من يوسف الخال في 2011، وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم "نيكول".

وتشارك نيكول سابا فى مسلسل "الوجه الآخر"، مع الفنان ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيرى، وهو من تأليف فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سينرجي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذى أذيع مؤخرا ونال استحسان الجمهور.

مسلسل "الهيبة" بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.

وعلقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على حريق مرفأ بيروت من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.

وقالت سابا من خلال تغريدتها: "كل مسؤول صوت فرقاع ما بيتحمل يسمع كل واحد فيهن قد ال... شاطرين يمشولي بعشرين زلمة مواكبات تحميهن".

وأضافت سابا من خلال تغريدتها: "ونازلين يلعبوا فينا من انفجارات ودمار دمرلونا حياتنا وحياة ولادنا ومرّضونا وعقّدونا..يلي ما شفنا. 


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