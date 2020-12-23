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رياضة

حسين السيد: الزمالك لم يطلب تأجيل القمة.. وجاهزون لخوض المباراة في أي وقت

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:44 م
لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أكد حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك أن إدارة النادي لم تطلب تأجيل مباراة القمة أمام النادي الأهلي والتي كان مقررا لها 28 ديسمبر الجاري بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز .

وأكد السيد أن اتحاد الكرة كان صاحب قرار التأجيل وأن الزمالك جاهز لخوض المباريات في أي وقت .

وشدد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك على أن النادي يرحب بأي قرارات تأتي في الصالح العام للكرة المصرية وأن فريق الكرة يستعد دائما لخوض المباريات سواء بالبطولة المحلية أو ببطولة دوري أبطال إفريقيا .

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت إقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن الاسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي بستاد برج العرب، على أن تعلن موعد مباراة الأهلي مع الزمالك ضمن الأسبوع الرابع في موعد لاحق.
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