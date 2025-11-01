هايدي موسى تكشف كواليس عقد قرانها تحت سفح الأهرامات

تحدثت الفنانة هايدي موسى عن كواليس عقد قرانها الذي تم في أجواء شاعرية عند سفح الأهرامات، مشيرة إلى أن اليوم كان مميزًا بكل تفاصيله.

وقالت هايدي موسى، خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، المذاع عبر شاشة ON مع منى الشاذلي: "كتب الكتاب كان عند الهرم، وده بصراحة كان توفيق من ربنا، لأن المكان طلع بالصدفة اختيار موفق جدًا، ومع الغروب كانت الأجواء شاعرية جدًا".

وأضافت: "لحظة كتب الكتاب كانت مهيبة بالنسبة لي، فيها رهبة ومشاعر متداخلة، حسّيت فعلاً إنها لحظة فارقة في حياة أي بنت، مهما كانت واثقة في نفسها أو في اختيارها".

وكشفت هايدي أن زوجها هو الكابتن محمد غانم، المذيع في قناة "أون سبورت"، وقالت عنه: "هو داعمني جدًا ومشجعني جدًا، والحمد لله ربنا جمعنا بعد مشوار طويل".

قصة تعرف هايدي موسى وزوجها

وعن قصة تعارفهما قالت: "تعرفنا بالصدفة البحتة، وكان لسه راجع من لندن وقتها، ماكانش اشتغل مذيع كورة لسه، ومن هنا بدأت القصة اللي استمرت 8 سنين، سيبنا بعض ورجعنا لحد ما جه النصيب".

واختتمت هايدي موسى حديثها معلنة أن حفل الزفاف سيقام منتصف نوفمبر المقبل في القلعة، وسط أجواء تاريخية مصرية.