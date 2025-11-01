قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مع الاحتفال العالمى بالمتحف الكبير.. الداخلية تنهى استعداداتها لتأمين ضيوف مصر | فيديو
صحيفة ألمانية: المتحف الكبير رمز لدور مصر المتنامي في الشرق الأوسط
حدثان تاريخيان في نفس اليوم.. الغندور يتحدث عن افتتاح المتحف المصري
عضو مشروع المومياوات المصري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل فحص مقتنيات “عنخ أمون”: العثور على طفلتي الملك محنطتين
رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير مثال بارز على الشراكة بين مصر واليابان
إصابة جديدة تضرب ليفربول.. ضربة في موسم صعب وآرني سلوت في مأزق
4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير
تعاون وثيق مرتقب بين مصر ولبنان | تفاصيل مهمة
بمناسبة احتفالات الهالوين.. أسرار علمية وراء مشاعر الرعب
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 1-11-2025
عودة محمد صلاح .. تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة أستون فيلا
معبد الأقصر يحتفل بالمتحف المصري الكبير
فن وثقافة

هايدي موسى تكشف كواليس عقد قرانها تحت سفح الأهرامات

هايدي موسى
هايدي موسى
سعيد فراج

تحدثت الفنانة هايدي موسى عن كواليس عقد قرانها الذي تم في أجواء شاعرية عند سفح الأهرامات، مشيرة إلى أن اليوم كان مميزًا بكل تفاصيله.

وقالت هايدي موسى، خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، المذاع عبر شاشة ON مع منى الشاذلي: "كتب الكتاب كان عند الهرم، وده بصراحة كان توفيق من ربنا، لأن المكان طلع بالصدفة اختيار موفق جدًا، ومع الغروب كانت الأجواء شاعرية جدًا".

وأضافت: "لحظة كتب الكتاب كانت مهيبة بالنسبة لي، فيها رهبة ومشاعر متداخلة، حسّيت فعلاً إنها لحظة فارقة في حياة أي بنت، مهما كانت واثقة في نفسها أو في اختيارها".

وكشفت هايدي أن زوجها هو الكابتن محمد غانم، المذيع في قناة "أون سبورت"، وقالت عنه: "هو داعمني جدًا ومشجعني جدًا، والحمد لله ربنا جمعنا بعد مشوار طويل".

قصة تعرف هايدي موسى وزوجها 

وعن قصة تعارفهما قالت: "تعرفنا بالصدفة البحتة، وكان لسه راجع من لندن وقتها، ماكانش اشتغل مذيع كورة لسه، ومن هنا بدأت القصة اللي استمرت 8 سنين، سيبنا بعض ورجعنا لحد ما جه النصيب".

واختتمت هايدي موسى حديثها معلنة أن حفل الزفاف سيقام منتصف نوفمبر المقبل في القلعة، وسط أجواء تاريخية مصرية.

هايدى موسى أعمال هايدي موسى الفنانة هايدي موسى أغانى هايدي موسى زواج هايدى موسى

