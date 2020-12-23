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ديني

ضوابط ملء وتسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الابتدائية والإعدادية الأزهرية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:48 م
طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
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محمد شحتة
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن اجراءات التقدم الإلكتروني للشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية ، وتفاصيل ملء الاستمارة الإلكترونية.

وذكر قطاع المعاهد، أنه يقوم رائد التحول الرقمي بالمعهد بطباعة اسم المستخدم وكلمة المرور لكل طالب ويقوم المعهد بتسليمها لجميع طلابه مع توقيع الطلاب بالاستلام والعلم.
رابط استمارة التقديم من هنا

ثم يقوم الطالب بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الدخول الخاصة به بعد الحصول عليها من المعهد على بوابة الأزهر الإلكترونية، ويقوم الطالب بكتابة البيانات المسموح بها "الاسم باللغة الإنجليزية، رقم التليفون، محافظة العنوان" ويقوم بالحفظ.

كما يقوم الطالب بطباعة الاستمارة بعد الحفظ ومراجعة كافة البيانات ويقوم بتسليمها للمعهد مع توضيح ما بها من أخطاء إن وجدت.

وفي حالة وجود أخطاء بالاستمارة أو في البيانات يقوم رائد التحول الرقمي بالتعاون مع مسئول شئون الطلاب بالتأكد من صخة التعديل من واقع سجلات المعهد قبل تعديله على قاعدة البيانات.

ويقوم المعهد بتسجيل الطلاب الذي سيؤدون الامتحان من الخارج بعد استيفاء الأوراق المطلوبة ويتسلم شيخ المعهد إقرارا من مسئول شئون الطلاب بالمعهد بمراجعة جميع بيانات طلاب المعهد وصحتها.

وبعد جميع ما سابق.. يقوم رائد التحول الرقمي بطباعة كشف 2ج ويعتمد بختم من المعهد ثم يسلم إلى إدارة الامتحانات بالمنطقة مرفقا معه الاستمارة الإلكترونية لجميع الطلاب.
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