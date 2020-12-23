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محافظات

محافظ كفر الشيخ: تلقينا 110 آلاف طلب تصالح.. وحصّلنا 498 مليون جنيه

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:21 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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محمود زيدان
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مد فترة التصالح لنهاية العام الحالي 2020م، منح الفرصة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيها ، وتخفيض 40٪ جديدة بمدن كفر الشيخ .

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى إقبال المواطنين على المراكز التكنولوجية التسع بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات"، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، حفاظا على صحته ، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ25% من خلال كارت الفيزا.

وأضاف المحافظ كفر الشيخ ، أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة بلغ 110 آلاف و7 طلبات تصالح، بقيمة 498 مليونا و762 ألف جنيه، مؤكدًا أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

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