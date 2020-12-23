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ديني

وكيل الأزهر يستقبل وزير الأوقاف السوداني لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:35 م
وكيل الأزهر يستقبل
وكيل الأزهر يستقبل وزير الأوقاف السوداني
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محمد شحتة
 
استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، وزير الأوقاف السوداني، نصر الدين مفرح، والدكتور عبد الرحيم علي محمد، رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الدعوي والتعليمي.

رحب الدكتور الضويني، في بداية اللقاء، بالوزير السوداني والوفد المرافق، موضحًا أن الأزهر يولي اهتماما كبيرا بالطلاب السودانيين، وذلك من خلال تخصيص منحٍ دراسية في كافة المجالات والعلوم الشرعية والتطبيقية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري والسوداني تجمعهما علاقات وطيدة تنطلق من عمق العلاقة التاريخية بين البلدين. 
 
وأعرب وزير الأوقاف السوداني عن شكره وتقديره للأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لدعمه الدائم لأبناء السودان، مؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من المنهج الأزهري، متمنيًا تضافر الجهود العلمية مع مؤسسة الأزهر والعمل على إنشاء فرعٍ لجامعة الأزهر بالسودان لتكون بوابة لنشر علوم الدين من خلال مناهج الأزهر الوسطية، مؤكدا أن الأزهر صاحب فضلٍ على كل بلاد العالم الإسلامي، باعتباره الصرح الإسلامي الأكبر حول العالم.
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