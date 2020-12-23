وكيل الأزهر يستقبل وزير الأوقاف السوداني لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، وزير الأوقاف السوداني، نصر الدين مفرح، والدكتور عبد الرحيم علي محمد، رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الدعوي والتعليمي.





رحب الدكتور الضويني، في بداية اللقاء، بالوزير السوداني والوفد المرافق، موضحًا أن الأزهر يولي اهتماما كبيرا بالطلاب السودانيين، وذلك من خلال تخصيص منحٍ دراسية في كافة المجالات والعلوم الشرعية والتطبيقية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري والسوداني تجمعهما علاقات وطيدة تنطلق من عمق العلاقة التاريخية بين البلدين.