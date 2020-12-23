حظر أم تشديد؟ متحدث الوزراء يكشف موعد اجتماع لجنة أزمات كورونا





وأضاف " سعد " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن لجنة الأزمات من المقرر أن تجتمع الأسبوع القادم لمراجعة الموقف على الأرض الخاصة بمستجدات فيروس كورونا للنظر فى كافة الخيارات المتاحة لافتأ إلى أن قرار ستتخذه لجنة الأزمات سواء التشديد أو تطبيق الغرامات سيتم تنفيذه على الفور.





ولفت إلى أن قرار تطبيق الغرامة المالية بشأن عدم ارتداء الكمامة الطبية ضمن تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية سيتم تطبيقه بشكل فورى فى المترو ، وسائل المواصلات ، المؤسسات الحكومية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.





وأشار إلى أنه لا يزال قرار رئيس الوزراء قائما بشأن منع كافة الاحتفالات فى أعياد الميلاد فى الفنادق ، أو اقامة حفلات داخل الأندية ، أو أى منشآت لعقد أى مظاهر باحتفالات رأس السنة.





وأوضح " سعد " ، أن الموجة الأولى عندما استدعى الأمر قرارات تخص الاغلاق أو تعليق حركة الطيران ، أو المدارس لم تتردد الحكومة المصرية باتخاذ كافة القرارات الخاصة بهذا الصدد.





ونوه أن وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات تشدد الاجراءات فيما يخص اقامة احتفالات رأس السنة ، مشيرأ إلى أن المدارس والجامعات تطبق منذ البداية كافة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

قال المستشار نادر سعد ، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن الدولة المصرية تستعد لمواجهة فيروس كورونا بكل المحاذير وبكل ما يحتمله الموقف، لافتأ إلى أنهم يتخذون كافة قرارتهم انعكاسا للواقع على الأرض .