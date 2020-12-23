ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشاري: 21 مليون مواطن مصري سيحصلون على لقاح كورونا منتصف 2021

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:35 م
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة واستشاري علم الأوبئة، إن مؤتمر وزيرة الصحة اليوم تحدث عن أكثر من نقطة فيما يخص فيروس كورونا واللقاح، معقبا: مصر متعاقدة مع المبادرة الدولية للتوزيع العام للقاح، موضحا: المبادرة تهدف إلى شراء اللقاحات بعد تسجيلها في منظمة الصحة العالمية.

وأكمل "عنان" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "الأولى الفضائية"،: يتم بيع اللقاحات للدول الأعضاء بأسعار مخفضة، معقبا: اللقاحات تمر بأكثر من مرحلة من أجل التأكد من صحتها، وهذا يعد مؤشر مطمئن للمواطنين، مشيرا إلى أن الخوف المنتشر بين المواطنين فيما يخص اللقاح ليس له أي صحة من الاساس.

وأضاف، سيتم توزيع اللقاحات للفئات الأكثر عرضة للإصابة وهم الأطقم الطبية والأكثر تأثرا بالإصابة وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، منوها إلى أن تلك الفئات تتمثل في 21 مليون مواطن مصري.

وأشار إلى أن التحور الخاص بفيروس كورونا ظهر نتيجة تغير البروز المتواجده على سطح الفيروس، وعليه أصبح الفيروس أكثر انتشارا وليس أكثر شراسة، مشددا على أن التغيرات التي حدثت لم تأثر على العناصر والجينات الخاصة بالفيروس.

وتابع: ما يخيفنا هو سرعة انتشار الفيروس الجديد بعد تحوره وليس شدة إصابته وقوة أعراضه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أستاذ أوبئة: شراسة كورونا تراجعت بشكل ملحوظ ..فيديو

إسلام عنان: موجة كورونا الثانية يمكنها الاستمرار حتى 2025.. واللقاح في 2021.. فيديو

متحدث الوزراء: توزيع 20 مليون جرعة من لقاح كورونا على فئتين في 2021

من سيحصل على لقاح فيروس كورونا؟.. مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث تجيب

استشاري أوبئة: تغييرات فيروس كورونا لم تغير المحتوى الجيني ولن يتم تغيير اللقاحات

أستاذ مناعة: السلالة الجديدة من فيروس كورونا تتمكن من خلايا الإنسان بشكل أقوى

ترشيحاتنا

إصابة زوجة خالد الصاوي بفيروس كورونا

بكلمات مؤثرة.. سمر مرسى تودع والدها: هتفضل في قلبي لغاية ما نتقابل تاني

شروط التقدم لـ وظائف وزارة التموين 2021 الأسبوع المقبل

الصحة السعودية تصدر بيانا عاجلا حول لقاح كورونا

وزيرة الصحة تحذر المواطنين: إصابات ووفيات كورونا تتصاعد.. وكلكم مسئول

اجتماع لجنة الأزمة الأسبوع المقبل لمناقشة أمور مهمة بشأن كورونا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قبعة جذابة ومكياج ناعم.. سلمى أبو ضيف فى إطلالة أنيقة.. شاهد

نشرة المرأة والصحة.. وصفة لتخسيس البطن.. وزوجة ماجد المصري فى إطلالة جديدة

برفقة حصان .. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام