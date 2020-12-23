استشاري: 21 مليون مواطن مصري سيحصلون على لقاح كورونا منتصف 2021

قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة واستشاري علم الأوبئة، إن مؤتمر وزيرة الصحة اليوم تحدث عن أكثر من نقطة فيما يخص فيروس كورونا واللقاح، معقبا: مصر متعاقدة مع المبادرة الدولية للتوزيع العام للقاح، موضحا: المبادرة تهدف إلى شراء اللقاحات بعد تسجيلها في منظمة الصحة العالمية.



وأكمل "عنان" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "الأولى الفضائية"،: يتم بيع اللقاحات للدول الأعضاء بأسعار مخفضة، معقبا: اللقاحات تمر بأكثر من مرحلة من أجل التأكد من صحتها، وهذا يعد مؤشر مطمئن للمواطنين، مشيرا إلى أن الخوف المنتشر بين المواطنين فيما يخص اللقاح ليس له أي صحة من الاساس.



وأضاف، سيتم توزيع اللقاحات للفئات الأكثر عرضة للإصابة وهم الأطقم الطبية والأكثر تأثرا بالإصابة وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، منوها إلى أن تلك الفئات تتمثل في 21 مليون مواطن مصري.



وأشار إلى أن التحور الخاص بفيروس كورونا ظهر نتيجة تغير البروز المتواجده على سطح الفيروس، وعليه أصبح الفيروس أكثر انتشارا وليس أكثر شراسة، مشددا على أن التغيرات التي حدثت لم تأثر على العناصر والجينات الخاصة بالفيروس.



وتابع: ما يخيفنا هو سرعة انتشار الفيروس الجديد بعد تحوره وليس شدة إصابته وقوة أعراضه.

