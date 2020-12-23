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مرأة

بـ قبعة جذابة ومكياج ناعم.. سلمى أبو ضيف فى إطلالة أنيقة.. شاهد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:10 م
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
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نهى هجرس
نشرت الفنانة سلمى ابو ضيف، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة انيقة وناعمة تكشف جمالها.

وتألقت بها سلمى ابو ضيف، ببلوزة انيقة وناعمة باللون اللبني ومطعمة بنقشات ناعمة باللون الأبيض لتبرز عن جمالها واناقتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت سلمى ابو ضيف في الماكياج على الألوان الناعمة والبسيطة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج اللامع الذى يتناسب معها.

وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة بسيطة، ووضعت قبعة ناعمة باللون البيج الذى يبرز جمالها.
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