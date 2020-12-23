مفيش مبرر.. انفعال تامر أمين بسبب تأجيل قمة الأهلي والزمالك|شاهد

علق الإعلامي تامر أمين، على تأجيل لقاء القمة بين النادي الأهلي والزمالك من مسابقة الدوري الممتاز.





وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، منفعلا:" الجواب بيبان من عنوانه وأول القصيدة تأجيل ولماذا نبدأ مهمة اتحاد الكرة بالاستثناء وليس القاعدة ومفيش مبرر للتأجيل".





وتابع تامر امين:" ما المنطق والحكمة من تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك وبيان اتحاد الكرة لم يذكر أن سبب التأجيل لدواعي امنية او بطلب من الأمن".





وأكمل تامر امين:" لو سبب تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك إصابات كورونا في صفوف الفريقين يعتبر عذر أقبح من ذنب لان كل اندية العالم بها إصابات كورونا وتستمر المباريات كما هي ".









وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة سموحة مع الزمالك ضمن الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز في الخامسة من مساء الاثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي باستاد برج العرب وإقامة مباراة الأهلي مع الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة في السابعة والنصف مساء الاثنين 28 ديسمبر الحالي باستاد السلام وي الأهلي، على أن يعلن مواعيد مباراتي الاتحاد مع إنبي والأهلي مع الزمالك ضمن الأسبوع الرابع في موعد لاحق.







