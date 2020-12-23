ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عالم فيروسات بلجيكي: لا داعي للهلع بسبب سلالات كورونا الجديدة.. والحياة تعود لطبيعتها في مارس.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:18 م
كورونا
كورونا
Advertisements
البهي عمرو
قال مارك فان جوشت عالم فيروسات بلجيكي، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، التى انتشرت فى بريطانيا كانت متوقعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المصل الجديد يتعامل مع الفيروس الجديد بعد التطور، ولا داع إلى الهلع بسبب السلالات الجديدة لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن السلالات الجديدة سريعة الانتشار، لكن ليست خطيرة عن الفيروس الأول وكشف أن لقاح فايزر شديد التعقيد فى عملية النقل والتخزين.

ولفت إلى أن اللقاح الصيني سينوفارم أسهل فى التخزين والنقل من دولة لـ أخرى، وأن هذا اللقاح قد يتم استخدامه فى أوروبا بعد الحصول على موافقة وكالة المنظمة الأوروبية.

وأوضح أنه مستعد لأخذ اللقاح الصينى إذا تمت الموافقة عليه من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية.

وكشف أن الحياة ستعود لطبيعتها تدريجًا بداية من شهر مارس، وفى بداية فصل الصيف ستعود الحياة لطبيعتها لأن فصل الشتاء هو فصل انتشار الفيروسات.

وأكد أنه سيزور القاهرة بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أستاذ صدر من ووهان: لقاح سينو فارم فعال ودرجة الأمان به عالية

سلالة كورونا الجديدة ترعب أوروبا.. دول تعزل بريطانيا بحظر الرحلات الجوية والقطارات

تسجيل الراغبين في تلقي لقاح كورونا .. والصحة تعلن البدء خلال أيام.. فيديو

الصحة: السلالات الجديدة لا تختلف في الأعراض عن فيروس كورونا الأساسي

نهى عاصم: قريبا ننتهي من عمل الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل لقاح فيروس كورونا

أستاذ علم فيروسات: لا توجد سلالات جديدة لفيروس كورونا.. واللقاح فعال في الوقاية.. فيديو

ترشيحاتنا

للوقاية من كورونا.. التنمية المحلية تزف بشرى للأمهات العاملات

هندسة القاهرة: الدراسة أونلاين حتى نهاية الترم الاول

دخلنا في الموجة الثانية.. أبرز 20 تصريحا لـ وزيرة الصحة في مؤتمر مستجدات كورونا

اول رد فعل من الخطيب بعد فوز الأهلي على سونيديب فى دوري أبطال أفريقيا

ابنة بيومي فؤاد تقلده بشكل ساخر.. فيديو

بعد تعديل جدول الدوري.. طوارئ في الاتحاد السكندري استعدادا لمواجهة الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 تمارين لعلاج ألم أسفل الظهر

طريقة عمل كيكة البرتقال بالخلاط .. بوصفات سهلة

3 وصفات طبيعية للتخلص من تشققات الكعبين