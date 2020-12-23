عالم فيروسات بلجيكي: لا داعي للهلع بسبب سلالات كورونا الجديدة.. والحياة تعود لطبيعتها في مارس.. فيديو

قال مارك فان جوشت عالم فيروسات بلجيكي، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، التى انتشرت فى بريطانيا كانت متوقعة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المصل الجديد يتعامل مع الفيروس الجديد بعد التطور، ولا داع إلى الهلع بسبب السلالات الجديدة لفيروس كورونا.





وأشار إلى أن السلالات الجديدة سريعة الانتشار، لكن ليست خطيرة عن الفيروس الأول وكشف أن لقاح فايزر شديد التعقيد فى عملية النقل والتخزين.





ولفت إلى أن اللقاح الصيني سينوفارم أسهل فى التخزين والنقل من دولة لـ أخرى، وأن هذا اللقاح قد يتم استخدامه فى أوروبا بعد الحصول على موافقة وكالة المنظمة الأوروبية.





وأوضح أنه مستعد لأخذ اللقاح الصينى إذا تمت الموافقة عليه من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية.





وكشف أن الحياة ستعود لطبيعتها تدريجًا بداية من شهر مارس، وفى بداية فصل الصيف ستعود الحياة لطبيعتها لأن فصل الشتاء هو فصل انتشار الفيروسات.





وأكد أنه سيزور القاهرة بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا.