أحمد مجدي: حراك سينمائي ملحوظ في دول الخليج

عبر أحمد مجدي عن شكره وامتنانه لمهرجان الباطنة السينمائي الدولي لتكريمه خلال فعاليات دورته الثالثة التي بدأت يوم الاثنين الماضي، والتي يشارك فيها كرئيس للجنة التحكيم.

وأكد أحمد مجدي أهمية هذا الحراك السينمائي الملحوظ في كل دول الخليج العربي للتعرف على الثقافات المختلفة في كل انحاء العالم، وهو ما يعبر عنه شعار “السينما والبحر”، الذي يحكي عن العلاقة العميقة بين المكان والخيال، بين الذاكرة والصورة، ويشكّل هذا المهرجان منصة سينمائية دولية تجمع الفنانين والمخرجين والمنتجين من مختلف دول العالم، ليشاركوا التجارب ويتبادلوا الخبرات، في فضاءٍ مفتوحٍ للحوار والإبداع.

وقال إنّه مهرجانٌ لا يحتفي بالأفلام فقط، بل يحتفي أيضًا بالفكرة، بالإنسان، وبالقيم التي تنعكس في الصورة السينمائية،كما يُسهم المهرجان في تعزيز السياحة الثقافية في محافظة شمال الباطنة، ويُبرز مقوماتها الطبيعية والتاريخية والحضارية.



يذكر أن أحمد مجدي كانت آخر أعماله مسلسل (فات الميعاد) الذي حقق نجاحا كبيرا فيه من خلال شخصية مسعد التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وحصدت الكثير من المشاهدات عبر وسائل التواصل الإجتماعي.



