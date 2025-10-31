"ماتخذلنيش".. إليسا تغني تتر فيلم السلم والثعبان 2

تستعد الفنانة إليسا لإطلاق أغنيتها الجديدة "ماتخذلنيش" كشارة تتر فيلم "السلم والثعبان – لعب العيال" المقرر عرضه في دور السينما في 11 نوفمبر 2025. الأغنية تأتي كإعادة لأجواء الرومانسية التي ارتبطت بالجزء الأول من الفيلم الذي عرض قبل أكثر من 24 عامًا.

الأغنية من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، مع الإخراج الموسيقي للراحل طارق العريان. وتتميز الأغنية بتقديم إليسا لصوتها الرومانسي المميز، مما يعيد إلى الأذهان أجواء الجزء الأول الذي حقق نجاحًا كبيرًا في تسعينيات القرن الماضي.

ألبوم جديد وأغنية "لعبة الأيام" في ديسمبر

بالإضافة إلى تتر الفيلم، تستعد إليسا لطرح أغنية جديدة بعنوان "لعبة الأيام" في ديسمبر المقبل. الأغنية ستكون تمهيدًا لألبومها الكامل الذي تعمل عليه حاليًا، والذي سيشكل إضافة قوية لمسيرتها الغنائية. من المتوقع أن يواصل الألبوم حضور إليسا المميز في الساحة الفنية العربية.

احتفالية عيد الميلاد الرابع والخمسين

وكانت إليسا قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلادها الرابع والخمسين في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 27 أكتوبر، وسط أجواء من البهجة والفرح. الحفل شهد حضور العديد من نجوم الفن المصري والعربي، بينهم أحمد السقا، كريم فهمي، وماجد المصري. كما تضمن الحفل فقرات غنائية مميزة، حيث قدم السقا مقاطع من أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، بينما شارك كريم فهمي إليسا في أداء تتر مسلسل "وتقابل حبيب" الذي جمعهما في رمضان 2025.