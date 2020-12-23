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حوادث

براءة مجدي عبد الغني في 6 دعاوى قضائية بسبب الميراث

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:25 م
مجدى عبد الغني
مجدى عبد الغني
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ندى حمودة - احمد مهدي
قضت جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، قبول استئناف مجدي عبدالغني نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، وعدم قبول الدعوى الجنائية في 6 جنح جنائية مقيدة تحت أرقام ( 12053 و 12054و 12056و 12058و 12102 و12103 ) والمقامة جميعها من ورثة جد مجدي عبد الغني الراحل سيد أحمد حمد.
 
وصدر الحكم القضائي لكون المدعين بالحق المدني ليس لهم أية صفة أو حق في إقامة تلك الدعاوى كون الأرض الكائنة بمنطقة وراق العرب التي يدعون بأنها ميراث لهم هي ملك خالص ومسجلة بعقود رسمية مشهرة  باسم مجدى عبدالغني.


وكانت قد قضت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار حسام الدين البدوى، بحبس مجدي عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، 6 سنوات وغرامة مالية 300 ألف جنيه فى 3 قضايا امتناع عن تسليم ميراث أقاربه، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه عن كل قضية من القضايا الثلاث.


القضية الأولى صدر فيها حكم بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه وحملت رقم 12273 سنة 2020، فيما حملت القضية الثانية والتي صدر فيها نفس الحكم السابق رقم 12275 سنة 2020، وحملت القضية الثالثة والتي صدر فيها ذات الحكم بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه رقم 12280 سنة 2020.
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