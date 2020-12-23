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رياضة

بعد تعديل جدول الدوري.. طوارئ في الاتحاد السكندري استعدادا لمواجهة الأهلي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:26 م
حسام حسن
حسام حسن
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حسام الحارتي
عدل حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري موعد التدريبات اليومية الخاصة بالفريق، الذي كان يتدرب بها لمواجهة إنبي في الرابعة عصرا، وعقب تعديل جدول الدوري أصبح موعد مباراته أمام الأهلي 28 ديسمبر الجاري.

وقرر العميد عودة التدريبات اليومية للفريق الأول لكرة القدم غدا" الخميس" في تمام الساعة السابعة مساء استعدادا لمواجهة الأهلي.

وطلب حسام حسن شريط مباراة الأهلي الإفريقية الأخيرة لرؤية التشكيل الأقرب في ظل الغيابات العديدة التي ضربت صفوف المارد الأحمر مؤخرا.
 
وفي سياق آخر عقد حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري اجتماعا مع اللاعبين على هامش تدريبات الفريق بملعب النادي.


وأكد حسام حسن أن أي تراخ أو عدم تنفيذ للتعليمات سوف يقابل بعقوبات رادعة وتجميد واستبعاد أي لاعب مهما كان اسمه .


وشدد حسام حسن على أن الدوري المصري يشهد منافسه قوية بين كافة الفرق منذ انطلاقه في الأسبوع الأول في ظل التدعيمات التي قامت بها الأندية خصوصا الصاعدة مثل سيراميكا كليوباترا التي تسير بخطي ثابته في البطولة .


وتابع:" فقدان أي ثلاث نقاط أمام أي فريق معناه ابتعاد زعيم الثغر مبكرا عن المنافسه .


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بناي الاتحاد السكندري لمواجهة النادي الأهلي يوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر بدلا من11 يناير بعد تقديم المباراة من قبل اللجنة الثلاثية.
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