وزير المالية: سددنا 245.5 مليار جنيه لصندوق المعاشات خلال 18 شهرا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإ يرادات مصادرها من الضرائب والجمارك، وقناة السويس، وشركات قطاع الأعمال والقابضة، والهيئات الاقتصادية، والرسوم الأخرى مثل التنمية والموارد، ولكن دائما هناك فجوة بين ما نصرف والواردات.





وأضاف "معيط"، خلال برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، يتم تحديد العجز بناءً على خطة الدولة التي تهدف إلى تخفيض العجز، معقبا "منذ 5 سنوات، وصل العجز إلى 17%، بينما العام الماضي وصل العجز إلى 7.9%، وهو رقم جيد، وكانت خطتنا فى عام 2021، أن يكون العجز أقل من 5%.





وتابع "معيط"، "الإصلاح الاقتصادى هو السبب فى تقليل نسبة العجز فى الموازنة، حيث تم تقليل الدعم فى البترول والكهرباء، وأيضا فرضنا ضريبة القيمة المضافة، وهذا العام سنعطي صناديق المعاشات 170 مليار جنيه، والعام المقبل 182 مليار جنيه".





واستطرد "حينما قمنا بالإصلاح، دخلنا فى ملفات شائكة عبر 50 سنة، مثل التأمينات والمعاشات، وفى 18 شهرًا، حولنا لصناديق التأمينات والمعاشات 245 ونصف مليار، لأن وضعنا أفضل".





وعن تعظيم الايرادات، قال "معيط"، "دخلنا مرحلة لأن هيكل الموازنة أصبح ينفق جيدًا، فهناك حوالى 90 مليار دعم العيش، ودعم الصحة وصناديق المعاشات وأنبوبة البوتاجاز، يعطينا 333 مليار جنيه".





وعن التأمين الصحى الشامل، قال معيط، هناك قناعة تامة بحقوق الإنسان فى التعليم والصحة، ومهما قمنا باستثمارات بدون تنمية البشر لن تصلح، ولكن العقبة أمامنا الأجور وغيرها من الأولويات، فأسعار الفائدة قلت، حينما سيطرنا على التضخم، وإيراداتنا أكثر من مصروفاتنا بـ 105 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن قبل كورونا، لم تكن هناك أزمة فى الدولارات، والبنوك كان لديها فائض فى العملة الصعبة، فنحن نجتهد ونخلص فى عملنا، باعتراف سفراء دول كبرى.





واختتم معيط، "نتحدث فى الاجتماعات كمواطنين قبل أن نكون مسئولين، ويكون لدينا إحساس برد فعل المواطن، فالطبيب الذى يقوم بجراحة لمواطن يسمع صرخاته، ولكنه يواصل فى الجراحة حتى يعالجه".



