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رياضة

خاص.. إيجابية مسحة كورونا لمهاجم الإسماعيلي قبل مواجهة البنك الأهلي في الدوري

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:49 ص
فخر الدين بن يوسف
فخر الدين بن يوسف
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نانسي القاضي
كشف مصدر مسئول داخل نادي الإسماعيلي، عن إيجابية مسحة كورونا التي خضع لها التونسي فخر الدين بن يوسف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهة البنك الأهلي، المقرر إقامتها غدًا، الجمعة، في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن نتائج عينة المسحة التي خضع لها اللاعبون جاءت جميعها سلبية عدا فخر الدين بن يوسف.
 
وتابع "اللاعب سوف يُعزل، ويتبع الإجراءات الاحترازية وفقًا للبروتوكول المتبع من وزارة الصحة والسكان واتحاد الكرة المصري".

وأوضح "سوف يغيب اللاعب عن مواجهة البنك الأهلي، ويخضع لمسحة جديدة بعد عشرة أيام".

وعلى جانب آخر انتظم لاعبو الإسماعيلي في معسكر مغلق عقب مران أمس، الأربعاء، ضمن برنامج الاستعداد لملاقاة البنك الأهلى غدًا، الجمعة، باستاد الإسماعيلية، فى رابع جولات مسابقة الدوري الممتاز.

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