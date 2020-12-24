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رياضة

اليوم.. المقاولون يخضع لمسحة كورونا استعدادا لمواجهة الإنتاج.. وانتظام مدافع الفريق في التدريبات

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:14 ص
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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محمد رشاد
يخضع اليوم الخميس، الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب والجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، لإجراءات المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا.

ويستعد الذئاب لمواجهة الإنتاج الحربي بمنافسات الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز، وكان المقاولون قرر استبدال الـ "رابيد تيست" بمسحة كورونا للاطمئنان على اللاعبين بشكل كامل.

وكان المقاولون أعلن 9 حالات مصابة بكورونا بعد المسحة الأخيرة التى خضع لها الفريق قبل مواجهة النجم الساحلى فى ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

من جانب آخر انتظم فادى نجاح مدافع المقاولون العرب فى التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من إصابة التمزق فى أربطة الكاحل التى تعرض لها خلال مشاركته فى تدريبات ذئاب الجبل والتى أبعدته عن المشاركة مع فريقه فى مباراتى الزمالك ووادى دجلة بالدورى.

ويجهز المقاولون فادى نجاح للمشاركة فى مباراة الفريق المقبلة ببطولة الدوري أمام الإنتاج الحربى، المقرر إقامتها السبت المقبل، بمنافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى العام، على استاد السلام.

ويدخل المقاولون اللقاء رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، وذلك لتحسين وضعه فى مسابقة الدوري العام، بعدما احتل المركز الأخير فى المسابقة بعد الخسارة فى أول جولتين أمام الزمالك ووادى دجلة.

وكانت مباراة المقاولون وسيراميكا بالجولة الثالثة تأجلت بسبب مشاركة ذئاب الجبل فى الكونفدرالية الأفريقية، حيث استضاف المقاولون فريق النجم الساحلى فى ذهاب دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية فى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى.

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