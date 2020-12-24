ريكاردو عن محمد صلاح: ذكي جدا ومن طراز أوروبي

تحدث البرازيلى ريكاردو، المدير الفني للفريق الأول بنادي الإسماعيلى السابق، عن محمد صلاح، لاعب نادى ليفربول، واصفًا إياه بالذكي جدا، ويركز في عمله، ويصل إلى هدفه بأسرع طريقة، ومن طراز أوروبي.





وقال البرازيلى ريكاردو، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير ببرنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 1"، أفضل اللاعبين الذين دربتهم في الإسماعيلى كانوا عمر جمال، وحمص، وعبد الله السعيد.. وغيرهم، ومحمد الشناوى أفضل حارس رأيته في الدورى بالموسم الماضى.





وتابع مدرب الإسماعيلى "جايمى باتشيكو، مدرب هائل، ومعه الجنوب أفريقى موسيمانى، الذى يعرف الكرة الأفريقية جيدا، وهى خطوة رائعة من الأهلى، الذى يعد الأقوى داخل القارة، وبه لاعب دربته هو عمرو السولية فهو لاعب ذكى جدا، ولا يتحدث كثيرا وكلامه دائما بأقدامه في الملعب".



