صرف العلاوة الدورية في موعدها والكشف النفطي الجديد بالصحراء الغربية.. يتصدران عناوين صحف القاهرة

تصدرت أخبار الشأن المحلي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الخميس، والتي جاء في مقدمتها توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فيما يخص تطبيق إجراءات كورونا الاحترازية بمنتهى الحزم وإلغاء احتفالات الكريسماس، إلى جانب ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بخصوص اختبارات اللقاح الصيني لفيروس كورونا، بالإضافة إلى تأكيد مجلس الوزراء صرف العلاوات الدورية للعاملين بالدولة في موعدها، والكشف النفطي الجديد لشركة إيني الإيطالية بالصحراء الغربية.





وتحت عنوان "تطبيق إجراءات كورونا الاحترازية بمنتهى الحزم .. ولا احتفالات في رأس السنة"، سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على توجيه الدكتور مصطفى مدبولي وزيري الصحة والتعليم العالي بتخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل وتقديم العلاج اللازم لمصابي كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات ولمن يحتاجه من المواطنين، وكذلك تأكيده أنه لا احتفالات ولا تجمعات في رأس السنة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وأشارت الصحيفة إلى تشديد مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمنتهى الحزم، وتأكيده أن هناك توجيها واضحا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة التي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.





ونقلت "الأهرام" عن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد قولها إنه سيتم الانتهاء من الاختبارات الخاصة بلقاح فيروس كورونا الصيني بحلول الأسبوع المقبل عن طريق الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.





وأشارت الصحيفة إلى أن الوزيرة أكدت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس أن هناك تزايدا في معدل الإصابات على مستوى المحافظات، وتأكيدها إلى أن مستشفيات الوزارة جاهزة لاستقبال جميع الحالات المصابة.





وتحت عنوان "مدبولي في كلمته بمنتدى دبي للإعلام العربي 2020: الإعلام أصبح سلاحا للدفاع عن الدولة الوطنية ومواجهة الأخطار التي تحيط بها"، سلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على كلمة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول دور الإعلام العربي في الوقت الراهن في ضوء الأوضاع الإقليمية والعالمية المحيطة خلال فعاليات منتدى الإعلام العربي 2020 في دورته التاسعة عشرة التي تقام عن بعد، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.





وأشارت الصحيفة إلى أن مدبولي أكد أهمية دور الإعلام في شرح القضايا وطرحها للرأي العام من أجل تهيئته إعلاميا أصبح من أقوى الأسلحة في الدفاع عن الدولة الوطنية وتثبيت ركائزها ومجابهة الأخطار التي تحيط بها سواء في الداخل أو الخارج.





ونقلت الجمهورية عن مدبولي قوله إن مصر واجهت عدة تهديدات وتحديات كان للإعلام دور بارز في ها وذلك فيما يتعلق بالملف المائي وما جار حوله من شائعات وأكاذيب ، وكذا الصراع في ليبيا بالإضافة إلى الصراعات على مصادر الطاقة في شرق المتوسط.





وتحت عنوان " الحكومة: صرف العلاوات الدورية للعاملين بالدولة في مواعيدها"، أبرزت صحيفة "الأخبار الضوء على تأكيد الحكومة أنه لن يتم تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.





ونقلت الصحيفة عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تأكيده أنه لا صحة لتجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقا لقانون الخدمة المدنية وأن الدولة ملتزمة بالوفاء بجميع حقوق ومستجقات العاملين بما فيها العلاوات المقررة ودون المساس بأي منها.

وتحت عنوان "إيني: أكتشاف 3 آبار بترول بالصحراء الغربية"، أبرزت صحيفة الجمهورية إعلان شركة إيني الإيطالية عن تحقيق كشفت نفطي جديد في امتياز مليحة في الصحراء الغربية بمصر.





وذكرت الصحيفة أن الشركة أوضحت أن إنتاج الآبار الثلاثة الجديدة يبلغ قرابة 10 آلاف برميل خام يوميا، وتقع على بعد 1.5 كيلومتر من حقل أركاديا.





وتحت عنوان " توجيه الإدارات التعليمية بتباعد أيام الامتحانات تفاديا للتجمعات"، سلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على تأكيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الوزارة أتاحت للإدارات التعليمية وضع جداول امتحانات النقل في المدة من 10 يناير حتى 5 فبراير كما يناسبهم لتوزيع جداول السنين المختلفة على فترة طويلة تفاديا للتجمعات الكبيرة.





وأشارت الصحيفة إلى أن الوزارة أوضحت أنه لن يتم حذف أي مناهج من الترم الأول وأن استكمال المناهج الدراسية يتم على قناة مدرستنا 1،2 بعد رفع الغياب من المدارس وسيتم وضع الأسئلة من المناهج كاملة وفق مواصفات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.





وفي الشأن الرياضي، عنونت صحيفة الأهرام "الأهلي يتغلب على بطل النيجر .. وتأجيل القمة"، لتسلط الضوء على تحقيق الأهلي فوزا ثمينا على سونديب بطل النيجر في مباراة ذهاب دور 32 من دوري أبطال إفريقيا التي جرت في النيجر أمس.





وأشارت الصحيفة إلى قرار لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك إلى موعد يحدد فيما بعد، وإقامة مباراتي الزمالك مع سموحة، والأهلي مع الاتحاد يوم الاثنين المقبل.



