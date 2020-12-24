رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2465 لسنة 2020 بإضافة كشفين إلى الكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 244 لسنة 2020.





كما أصدر القرار رقم 2589 لسنة 2020 بالترخيص لوزارة المالية بالاشتراك مع البنك المركزى المصرى فى تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية.



