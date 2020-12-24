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أخبار العالم

روسيا تسجل أعلى معدل وفيات يومي بسبب كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:34 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
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شريف سيد
أعلنت الصحة الروسية، اليوم الخميس، تسجيل رقم قياسي جديد في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.


وسجلت روسيا 29 ألفا و935 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما سجلت رقما قياسيا آخر في الوفيات بواقع 635 حالة وفاة.


وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن لقاح فيروس كورونا الروسي جيد، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في افتقارنا إلى المعدات اللازمة لإنتاجه بالكميات اللازمة.


وقال بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع، الخميس الماضي: "أكرر مرة أخرى لكي يسمعني الجميع في البلاد، تتلخص مهمتنا في التطعيم داخل روسيا، ومكونات هذا اللقاح الروسي جيدة".


وأضاف الرئيس الروسي: ما زلنا نفتقر إلى المعدات اللازمة لإنتاج كمية اللقاحات، التي نحتاج إليها".


وتابع بوتين: "كانت روسيا أول دولة في العالم تخترع وتبدأ إنتاج اللقاح من قبل مركز أبحاث "جمالي" ومركز نوفوسيبيرسك "فيكتور"، وهو لقاح جيد وقد تحدثت عدة مرات حول ذلك، وأمنه وفعاليته تصل إلى 95 في المائة وأكثر، ويتحدث الخبراء عن 96-97 في المائة بالفعل، من مستوى الحماية، ولم ترصد أي حالة خطيرة بشأن الآثار الجانبية".
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