روسيا تسجل أعلى معدل وفيات يومي بسبب كورونا

أعلنت الصحة الروسية، اليوم الخميس، تسجيل رقم قياسي جديد في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.











وسجلت روسيا 29 ألفا و935 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما سجلت رقما قياسيا آخر في الوفيات بواقع 635 حالة وفاة.











وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن لقاح فيروس كورونا الروسي جيد، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في افتقارنا إلى المعدات اللازمة لإنتاجه بالكميات اللازمة.









وقال بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع، الخميس الماضي: "أكرر مرة أخرى لكي يسمعني الجميع في البلاد، تتلخص مهمتنا في التطعيم داخل روسيا، ومكونات هذا اللقاح الروسي جيدة".











وأضاف الرئيس الروسي: ما زلنا نفتقر إلى المعدات اللازمة لإنتاج كمية اللقاحات، التي نحتاج إليها".









