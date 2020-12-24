ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شتاء السعودية.. جبال الرياض والطائف وعسير تتحدى هواة الهايكنج

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:31 ص
جبال السعودية تتحدى
جبال السعودية تتحدى هواة الهايكنج
Advertisements
أحمد محرم
تعتني السعودية برياضة الهايكنج (المشي الجبلي) وتعمل على تعزيزها ودعمها، لا سيما والمملكة تضم عددًا من أجمل جبال العالم، تتحدى هواة الهايكنج والتسلق بعلوها ووعورة تضاريسها.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، يجد هواة رياضة الهايكنج متنفسًا يُسهم في تحسين نمط حياتهم الصحية والترفيهية؛ وهو الأمر الذي عملت على تحقيقه الهيئة السعودية للسياحة من خلال موسم "شتاء السعودية" الذي انطلق تحت شعار "الشتاء حولك" في العاشر من ديسمبر الجاري، ويستمر حتى نهاية مارس المقبل (2021) في أكثر من 17 وجهة تزخر بالطبيعة الساحرة والجاذبة لممارسة "سياحة رياضة الهايكنج".

وعبر أكثر من 200 منشأة وشركة تشارك في موسم "شتاء السعودية"، أصبحت جميع المتطلبات والاحتياجات لممارسي الهايكنج متوفرة ضمن باقات سياحية متكاملة ومتاحة عبر موقع وتطبيق "روح السعودية"، وتحت إشراف فريق مؤهل من المدربين؛ لضمان سلامة المشاركين والمشاركات والتعرف على المقومات السياحية الوطنية بطريقة آمنة وممتعة، مع حرص منظمي الرحلات على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، لتنفيذ التجارب السياحية بمعايير عالمية احترافية، تتواءم مع أهداف الهيئة السعودية للسياحة الاستراتيجية في الموسم.

ويشكل منتزه الشرف بمحافظة تنومة "منطقة عسير"، إحدى المواقع السياحية الجديدة التي افتتحها الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج في الخامس من مارس ٢٠٢٠، وتبلغ مسافة المسار الجديد 30 مترًا بعدد 41 مسارًا للمبتدئين والمحترفين؛ لتصبح بذلك محطة جديدة لمحبي هذه الرياضة الممتعة، وسط أحضان الطبيعية الساحرة التي تنعم بها هذه المنطقة والأجواء الشتوية اللطيفة، وأما "سودة عسير" فهي من أعلى القمم الجبلية في المملكة وأهم الأماكن الجاذبة لهواة الهايكنج، لإطلالاتها الأخاذة وموقعها المتميز.

ويعد "جبل دكا" في منطقة الشفا بالطائف، أحد أبرز المناطق والوجهات السعودية لممارسة رياضة الهايكنج، وهو امتداد لسلاسل جبال الحجاز التي ترتفع عن سطح البحر بـ2500 متر تقريبًا، وهو ما يجعلها من الأماكن المفضلة التي يحرص المشغلون السياحيون على تنظيم عدد من الباقات السياحية فيها؛ لوجود المناطق الطبيعية الخلابة، والأجواء المميزة التي تحفز الأشخاص على استكشافها وخوض المغامرات.

وهناك موقع "حافة العالم" الذي يقع على بُعد 90 كيلو مترًا من الرياض في منطقة العيينة، وهو من الأماكن المفضلة لمحبي رياضة الهايكنج في الخريف والشتاء لاعتدال الأجواء فيها، والتخطيط للمغامرات الشيقة والممتعة، وما يميز هذه التجربة السياحية في موسم "الشتاء حولك"، هو توفير منظمي الرحلات لباقات تضم أنشطة مصاحبة تشمل التخييم، وجلسات السمر، وركوب الخيل والجمال، وقيادة الدبابات الرباعية التي تعد خيارًا رائعًا لمن يرغبون في الاستمتاع بالقيادة على الرمال، ومن الأنشطة المصاحبة أيضًا التزلج على الكثبان الرملية؛ وهو ما يجعل منها تجربة سياحية شيقة.
شتاء السعودية.. جبال الرياض والطائف وعسير تتحدى هواة الهايكنج
شتاء السعودية.. جبال الرياض والطائف وعسير تتحدى هواة الهايكنج
شتاء السعودية.. جبال الرياض والطائف وعسير تتحدى هواة الهايكنج
شتاء السعودية.. جبال الرياض والطائف وعسير تتحدى هواة الهايكنج
شتاء السعودية.. جبال الرياض والطائف وعسير تتحدى هواة الهايكنج
شتاء السعودية.. جبال الرياض والطائف وعسير تتحدى هواة الهايكنج
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

"صور العفية" بسلطنة عمان .. هنا الملاذ الآمن بعيدا عن ضجيج كورونا

الحرائق مستمرة وخطة للإخلاء.. السعودية تستعين بطائرات الإطفاء لإخماد النيران في عدة قرى.. فيديو

كنز الطبيعة ومتعة الزوار.. قصة الوادي الملون بنويبع مزار السائحين على مدار العام

كل ما تريد معرفته عن موسم شتاء السعودية في 17 وجهة سياحية بالمملكة

السعودية تعلن إطلاق موسم شتاء السعودية "الشتاء حولك"

ترشيحاتنا

بعد 5 أشهر.. إسدال الستار على جثة شادي عبدالله غريق شاطئ النخيل

انفراد.. تفاصيل عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

خلق المشاكل.. مورينيو يهاجم نجم توتنهام بعد مباراة ستوك سيتي

مع زيادة الإصابات بـ كورونا.. 5 وصفات طبيعية لتقوية جهاز المناعة

7 أيام جثتك في البحر يا حبيبي.. أسرة أخر ضحايا الهجرة غير الشرعية بالبحيرة: نفسنا ندفن ابننا

مجلس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن غادة صابوني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امضى يا أشول.. قصة بيع عادل إمام لسيارته المرسيدس.. صور

من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها

بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص