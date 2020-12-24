أكثر انتشارا والتصاقا بالأنسجة.. رئيس قسم المناعة يتحدث عن السلالة الجديدة من كورونا

قال أشرف العقبة، رئيس قسم المناعة والباطنة بجامعة عين شمس، إن فيروس كورونا يعد من ضمن الفيروسات عديدة التغيرات والتمحور، موضحًا أنه خلال عملية استنساخ الفيروس داخل جسم الإنسان يحدث له العديد من التغيرات والتي تؤدي بدورها إلى تحوره.





وأكد "عقبة" خلال حواره ببرنامج "صباحنا مصري"، أن الفيروس منذ بداية انتشاره حدث له العديد من التغيرات، منوها إلى أن هناك بعض التساؤلات التي يتم طرحها خلال دراسة تحور الفيروس، وهم: هل التحور أثر على سرعة انتشار الفيروس؟.. هل التحور الجديد جعل الفيروس أكثر حدة وشدة؟.. وأخيرا مدى تأثير اللقاح على تمحور الفيروس الجديد.



وتابع: السلالة الجديدة أوضحت أن الفيروس أصبح قدرته على الالتصاق بالأنسجة أكثر من ذي قبل، بالإضافة إلى أنه أصبح أكثر قدره على الانتشار، معقبا: نتيجة هذه التحورات أصبح الفيروس أكثر انتشار وإصابة.



وأوضح أن هناك أبحاث بيتم تطبيقها على الفيروس الجديد، لدراسة مدى تأثير الفيروس باللقاحات المتواجدة بالأسواق، معقبا: الشركات المنتجة للقاحات وعدت بتغير اللقاحات في حال عدم تأثيرها على الفيروس بسلالته الجديدة.