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لجنة مكافحة كورونا: مصر أول من وضعت بروتوكولا علميا يضم مضادات التجلط

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:49 م
حسام حسني، رئيس اللجنة
حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا
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إسراء صبري
قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر أول من وضعت بروتوكولا علميا يضم مضادات التجلط، معقبا: "منظمات العالم تحدث عن مدى خطورة الكورتيزون، إلا أن مصر استخدمته وعليه قامت باقي الدول باستخدامه".


وأضاف "حسني"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد من قليل:" دواء الريمديسفير لاقى ردودا إيجابية من كل الدول، إلا أن مصر لم تنصع وراء تلك الأقاويل، وقررنا إجراء الأبحاث من أجل التأكد من صحته، وبالفعل أثبتنا مدى تأثيره على صحة المواطنين".


وتابع: "مصر واجهت الكثير من التحديات خلال الفترة الماضية"، معقبا: "عمرنا ما هنكون راضيين على اللي بنعمله.. عشان هدفنا هو عدم إصابة أي مواطن بكورونا".


وأوضح أن وزارة الصحة قامت بأكبر دور خلال أزمة كورونا وهو دراسة الأدوية ومدى إجابيتها، معقبا: "قمنا بإنشاء مركز أبحاث للتأكد من فاعلية الأدوية".


وتقدم بالشكر لكل صانعي الدواء في مصر، معقبا: "بروتوكول العلاج أصبح يصنع في مصر بنسبة 100%، مصر ما زالت وستظل الدولة الرائدة، وقريبا نستطيع أن نتخطى الأزمة".
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