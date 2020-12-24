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أخبار البلد

حسام حسني يعلن جهود اللجنة العلمية في إصدار برتوكولات علاج فيروس كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:07 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، ان اول خطوة لمكافحة فيروس كورونا المستجد هي وضع برتوكول العلاج، والنتائج كانت مذهله.

واضاف حسني، ان التحدي الآخر، بوقف الهيدروكسي كلوركين، وتحديد موقفه بعدم وقفه، بقرار مبني علي العلم وبالاجماع.

وأشار إلى أن، مصر كانت اول دوله وضعت برتوكول علاج علمي لفيروس كورونا، بوضع الكرتوزون ومضاد الجلطات.

واضاف حسني، انه لن نوقف دواء الا واثبتت الدراسات انه سيء، والهدف الأساسي هو الحفاظ علي صحه المصريين.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج  398 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 107961 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 911 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 42 جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 127972 حالة من ضمنهم 107961 حالة تم شفاؤها، و 7209 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ
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