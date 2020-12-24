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محافظات

ضبط مقهى يقدم الشيشة لرواده بمركز مغاغة في المنيا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:04 م
ضبط مقهى يقدم الشيشة
ضبط مقهى يقدم الشيشة
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أيمن رياض

أعلنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، بالمنيا عن ضبط مقهى مخالف يقوم صاحبه بتقديم الشيشة للمواطنين، وتم التحفظ على المضبوطات، وتسليم صاحب المقهى لمركز الشرطة ، وتحرير محضر ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية .


جاء ذلك بناءًا على تعليمات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، بتشديد الرقابة والتأكد من تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء ، واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


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ومن جانبه أوضح محمد السيد رئيس مركز مغاغة ، انه خلال القيام بحملة مكبرة على المحلات وأماكن تقديم الخدمات للمواطنين لإزالة التعديات واشغالات الطرق ، وضبط الأسواق وللتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وفى مقدمتها التباعد الاجتماعي والالتزام بالمواعيد المقررة للغلق واتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية . 


تم ضبط أحد المقاهى يقدم شيشة لرواده بشارع الشوانى بحى غرب مدينة مغاغة، حيث تم ضبط 11 شيشة والتحفظ عليهم وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .


كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد شدد على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، لارتداء الكمامات الواقية .


وذلك مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات ، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على الصحة العامة ، مع الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير، موجها إدارة مرور المنيا بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات .


ضبط مقهى يقدم الشيشة لرواده بمركز مغاغة في المنيا
ضبط مقهى يقدم الشيشة لرواده بمركز مغاغة في المنيا
ضبط مقهى يقدم الشيشة لرواده بمركز مغاغة في المنيا
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