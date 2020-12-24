ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي ينعى المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 12:46 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم ابو علم
نعى محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الذي وافته المنيه اليوم، الخميس، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان. و«إنا لله وإنا إليه راجعون»


وتوفي رئيس اللجنة الموقتة لإدارة نادي الزمالك المستشار أحمد البكري بعد إصابته بفيروس كورونا.


وقامت ابنته بنعيه عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "إنا لله وإنا إليه راجعون بابا في ذمة الله أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة يا رب.. طاب منامك الطويل ورحم الله جسدك الذي امتلأ طهرًا وغاب عن الدنيا لن أنساك ولن تلهيني مشاغل الدنيا".


يذكر أن المستشار أحمد البكري أصيب بفيروس كورونا، بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإيقاف مجلس مرتضى منصور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أول رسالة من أحمد بكري رئيس لجنة إدارة الزمالك لجماهير النادي عقب حضوره اليوم

إصابة رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك بـ كورونا

أخبار الزمالك| إصابة رئيس اللجنة المؤقتة بـ كورونا.. والقبض على المدرب السابق بتهمة التحرش الجنسي

نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك: استقرار الحالة الصحية للمستشار أحمد البكري

موعد ومكان جنازة رئيس نادي الزمالك.. تعرف عليه

اتحاد الكرة ينعي وفاة رئيس نادي الزمالك

ترشيحاتنا

طاب منامك الطويل.. تعليق مؤثر من ابنة رئيس الزمالك بعد وفاته بكورونا

بندعيلك من قلبنا.. نجوم يدعمون أصالة بعد خيانة زوجها

موعد ومكان جنازة رئيس نادي الزمالك.. تعرف عليه

بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص

الجرام يصل لـ 929 جنيهًا.. أسعار الذهب بالأسواق اليوم الخميس 24-12-2020.. فيديو

تعظيم سلام لـ موسيماني.. شوبير يهاجم الكاف بسبب ملعب مباراة الأهلي وسونيديب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. صاحبة التصميم العملاق فولفو XC60 موديل 2021.. صور

امضى يا أشول.. قصة بيع عادل إمام لسيارته المرسيدس.. صور

من ماركة عالمية شهيرة.. اكتشاف علبة شوكولاتة عتيقة عمرها 120 عاما.. هذه قصتها