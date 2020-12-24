الأهلي ينعى المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

نعى محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الذي وافته المنيه اليوم، الخميس، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان. و«إنا لله وإنا إليه راجعون»





وتوفي رئيس اللجنة الموقتة لإدارة نادي الزمالك المستشار أحمد البكري بعد إصابته بفيروس كورونا.









وقامت ابنته بنعيه عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "إنا لله وإنا إليه راجعون بابا في ذمة الله أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة يا رب.. طاب منامك الطويل ورحم الله جسدك الذي امتلأ طهرًا وغاب عن الدنيا لن أنساك ولن تلهيني مشاغل الدنيا".







