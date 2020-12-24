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محافظات

البدو شاركوا تصميم نماذجها.. محافظ جنوب سيناء يسلم عقود المنازل البدوية.. شاهد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:12 م
صدى البلد
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ايمن محمد
قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن البدو شاركونا تصميم  نماذج هذه البيوت البدوية  مشيرا إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بتحقيق جميع مطالب بدو جنوب سيناء وتلبية احتياجات اهالي سيناء .

واكد محسن سعيد رئيس جهاز  تعمير سيناء إن جهاز تعمير سيناء مستمر في  بناء المنازل البدوية لتوطين بدو جنوب سيناء في مساكن تناسبهم.

جاء ذلك خلال تسليم عدد من بدو جنوب سيناء عقود مساكن بدوية في قريتي الوادي والجبيل .

ووجه المحافظ الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بتنمية سيناء وحرصه الدائم علي اهتمامه بالتنمية المستدامة بها.

وأشار فوده إلى أنه حرص علي ختام العام الحالي 2020  باقامة المواطنين في منازلهم الجديدة وقال ان هناك ٢٠ ١ عقد اخرين سيتم تسليمهم لمستحقيهم بالاضافة الي  ٦٠ منزل بدوي اخرين  بالجبيل تم الانتهاء من انشائهم و  لدينا اكثر من ٧ تجمعات بدويه  منتجة بها ٧  مزارع كل منها علي مساحة تزيد علي ٥٠ فدانا توفر كافة المنتجات الزراعية للمواطنين بالإضافة الي المزارع السمكية .

من جهته أكد المهندس محسن سعيد رئيس جهاز تعمير القناة و سيناء أن خطة الإسكان مستمرة وسيتم إنشاء ١٢٠منزل بدوي بقرية الرويسات بشرم الشيخ ومستمرين في انشاء كافة المشروعات التي تخدم المواطن السيناوي مشيرا الي ان ذلك ياتي في اطار دعم الدولة وتوفير مساكن آمنة للمواطنين  في كافة ربوع سيناء.

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البدو شاركوا تصميم نماذجها.. محافظ جنوب سيناء يسلم عقود المنازل البدوية.. شاهد
البدو شاركوا تصميم نماذجها.. محافظ جنوب سيناء يسلم عقود المنازل البدوية.. شاهد
البدو شاركوا تصميم نماذجها.. محافظ جنوب سيناء يسلم عقود المنازل البدوية.. شاهد
البدو شاركوا تصميم نماذجها.. محافظ جنوب سيناء يسلم عقود المنازل البدوية.. شاهد
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