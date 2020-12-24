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تعليم

زراعة عين شمس: مازلنا نستقبل الطلاب لدفع المصروفات الدراسية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:11 م
صدى البلد
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باسنتي ناجي
أكد الدكتور "أحمد جلال " عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس ، على أنه تم رفع المقررات الدراسية بالمنصات الإلكترونية والانتهاء من توزيع الكتب المطبوعة إستعدادًا لبداية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول ، لافتًا إلى استحداث كافة الطرق التكنولوجيا لمساعدة الطلاب ومواجة أى عواقب كانتشار عدوي فيروس كورونا.


وأوضح " جلال " خلال تصريحاته لموقع " صدى البلد " الكلية مازالت تستقبل الطلاب الذين لم يدفعوا المصروفات الدراسية وقد تم مد مدة  دفع المصروفات مراعاة للظروف التي تمر بها الأهالي في ظل الأوضاع الراهنة ، وذلك عبر طريقتين الطريقة التقليدية بشؤن الطلاب الخاصة بالكلية والطريقة المستحدثة عبر الفيزا لمنع التكدس الطلابي والحفاظ علي التباعد الاجتماعي بينهم .

وأشار عميد زراعة عين شمس الى أنه تم  تخفيض المصروفات للطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي الخاص بالكلية بعد تقديم الأوراق المطلوبة من بحث اجتماعي وغيره. 

وقد قال الدكتور "أحمد جلال"  عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس  في تصريحات سابقة له  إن العملية التعليمية تسير بشكل إيجابي وذلك بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا  للحفاظ علي صحة الطلاب والحد من انتشار العدوى بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس ، مؤكدًا على عدم اكتشاف اي حالات اشتباه بين الطلاب 

وأضاف "جلال" في تصريحات خاصة لـ موفع "صدى البلد " أنه لا نية لـ إلغاء الإمتحانات  واستبدالها بإبحاث ,ان الطلاب قامت بأداء امتحانات "الميدتيرم"، لافتًا الى أن شكل الإمتحانات النهائية للفصل الدراسي الاول يتمثل في أسئلة الاختيار من متعدد وذلك  لتسهيل عملية الامتحانات علي الطلاب .

وأكد عميد زراعة عين شمس علي أن الكلية اعتمدت هذا النظام من الامتحانات ليصب اولًا في مصلحة الطلاب للاعتماد علي التصحيح الإلكتروني وتسهيل عملية التصيح علي المصححين في ظل الأوضاع الراهنة .

واستطرد ، أن الكلية تطبق نظام العزل الصحي لورق الامتحان  لضمان صحته ولا يتسبب باي أثر علي المصححين ، مشيرًا الي عمل الانشطة الطلابية بشكل إيجابي

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