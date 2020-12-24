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أخبار العالم

وصول أولي شحنات لقاح كورونا إلى جدة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:37 م
لقاح كورونا المستجد
لقاح كورونا المستجد
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أمينة الدسوقى
وصلت إلى جدة ظهر اليوم (الخميس) أولى شحنات لقاح «فايزر-بيونتيك» ضد فيروس كورونا المستجد.

وتعتزم وزارة الصحة السعودية بدء تطعيم الراغبين المسجلين في منصة «صحتي» باللقاح في الموقع المخصص بالصالة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

أعلنت شركة موديرنا الأمريكية، اليوم الخميس، توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الحصانة اللازمة ضد السلالة الجديدة للفيروس. 

وقالت الشركة في بيان لها إنها ستجري مزيدا من الاختبارات على اللقاح على السلالة الجديدة. 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من اليوم أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا ليست "خارج السيطرة"، مؤكدة عدم وجود أي أدلة على الإطلاق تشير إلى زيادة شراسة كورونا بسبب السلالة الجديدة، وفقًا لقناة "سي.بي.إس" الأمريكية

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