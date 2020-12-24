ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مساعد وزير الصحة يكشف بالأرقام معدلات تدريب الفرق الطبية في مواجهة كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:29 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أكد مساعد وزير الصحة والسكان للتدريب د.إيهاب كمال، أن التغذية لا تقل أهمية عن تطبيق البروتوكول العلاجي لمرضى فيروس كورونا داخل المستشفيات، لذا تم تدريب 110 أطبباء تغذية في مستشفيات العزل. 


جاء ذلك في كلمة، د.إيهاب كمال، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الخميس 24 ديسمبر، بحضور أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وغرفة صناعة الدواء، والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما».

وأضاف د.إيهاب كمال، أن مستشفيات الحميات تحولت إلى نقاط بحثية، مضيفا أن الوزارة قامت بتدريب 1299 من هيئات التمريض على المساعدة في تطبيق البروتوكولات العلاجية، كما تم تدريب 1114 صيدلي، إلى جانب تدريب 352 طبيبا على تطبيق نظم مكافحة العدوى في المستشفيات، علاوة على تدريب 407 طبيب صدر على تطبيق البروتوكول العلاجي. 

ومن المقرر أن تكشف وزيرة الصحة خلال المؤتمر، عن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتوكولات علاج فيروس كورونا خلال عام، ودور وزارة الصحة والسكان في توفير الأدوية خلال الجائحة، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، كما سيتم الإعلان عن موقف مصر العلمي، فيما يتعلق بالأبحاث التي تم إجراؤها على فيروس كورونا على مستوى العالم.

كما يتضمن المؤتمر الإعلان عن النتائج الدولية والنشر الدولي للأبحاث، الخاصة بفيروس كورونا، علاوة على توضيح الآليات الواجب على المواطنين إتباعها للحصول على العلاج، فضلا عن الإرشادات الهامة للوقاية من كورونا أثناء الموجة الثانية ولاسيما للنساء الحوامل وكبار السن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: تلبية كافة الاحتياجات من أدوية بروتوكولات علاج كورونا والمستلزمات الوقائية

وزيرة الصحة: مستشفيات القطاع الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمات لمصابي كورونا.. وتلبية كافة الاحتياجات من أدوية بروتوكولات علاج الفيروس والمستلزمات الوقائية

عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا يكشف سر نجاح بروتوكول العلاج الجديد

الصحة: تحديث بروتوكول علاج كورونا يشمل أدوية جديدة أكثر فاعلية

نقل خبرة مصر في علاج كورونا لأطباء السودان

الصحة: الكشف عن 3 سلالات لفيروس كورونا فى مصر

ترشيحاتنا

أتوبيس مكشوف.. جولة «بيج رامي» فى شوارع القاهرة من المطار

ابنة أصالة تصدم طارق العريان : كسرتنا

مرتضى منصور ينعى رئيس نادى الزمالك

بعد إسقاط الجنسية المصرية عنها.. من هي غادة نجيب صابوني ؟

الأهلي يرفض طلب موسيماني بشأن الطاقم الطبي الجديد

أخبار الرياضة.. رسالة مثيرة من أمير مرتضى لإدارة الزمالك.. أحمد الشيخ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. والغندور يوضح كواليس أزمة المستحقات بالزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 نساء مع طارق العريان.. من هن وما علاقتهن بأصالة؟ القصة الكاملة

بعد شائعات ارتباطها بطارق العريان.. 10 صور لـ نيكول سعفان تثير الجدل

بجمبسوت أسود .. ابنة فيفي عبده تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة