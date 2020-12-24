ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

740 مليار دولار.. هل يضيف ترامب فيتو قانون الدفاع إلى دولاب الهزائم قبيل مغادرة البيت الأبيض؟

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:38 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
أحمد محرم
للمرة الأولى منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة، استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض "الفيتو" للاعتراض على مشروع قانون ترخيص الدفاع الوطني الذي يتضمن موازنة إنفاق عسكري بقيمة 740 مليار دولار وأقره الكونجرس في وقت سابق من الشهر الجاري.

وبحسب شبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يعترض ترامب على نصوص في مشروع القانون تقيد خطوات سحب القوات الأمريكية من أفغانستان وأوروبا وكوريا الجنوبية، وتزيل أسماء قادة الحقبة الكونفدرالية من القواعد العسكرية.

ووصف ترامب التشريع الذي جاء في 4500 صفحة بأنه "هدية للصين وروسيا". وقال في بيان "لسوء الحظ، فشل مشروع القانون في تضمين تدابير الأمن القومي الحاسمة، وتضمن أحكاما لا تحترم قدامى محاربينا وتاريخ جيشنا، ويتعارض مع الجهود التي تبذلها حكومتي لوضع أمريكا في المرتبة الأولى في إجراءات الأمن القومي والسياسة الخارجية".

وقال ترامب أيضا إن إجراءات مشروع القانون للحد من إعادة القوات الأمريكية المنتشرة في أفغانستان وألمانيا وكوريا الجنوبية إلى الوطن لم تكن "سياسة سيئة فحسب، بل إنها غير دستورية".

واستخدم ترامب حق النقض ضد ثمانية مشاريع قوانين، أُيدت جميعها بدعم من زملائه الجمهوريين في الكونجرس.

ويمكن لنواب الكونجرس تجاوز الفيتو الرئاسي عن طريق حشد ثلثي الأصوات في غرفتي الكونجرس معًا، ما يسمح لمشروع القانون بأن يصبح قانونا على أي حال دون قدرة من الرئيس على إبطاله.

ويحدد مشروع قانون ترخيص الدفاع الوطني سياسة وزارة الدفاع. كما أنه يحدد القرارات التي تؤثر على نشر القوات وتدابير أمنية الأخرى.

وكان زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، واحدا من بين كثيرين من حزب ترامب الجمهوري الذين دافعوا عن مشروع القانون حتى عندما هدد ترامب برفضه.

من جانبها، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن المجلس سيصوت في 28 ديسمبر الجاري على تجاوز فيتو الرئيس دونالد ترامب ضد الميزانية الدفاعية بقيمة 740 مليار دولار.

ووصفت بيلوسي فيتو ترامب على مشروع القانون بأنه "عمل متهور يضر بقواتنا المسلحة ويعرض أمننا للخطر"، وخاصة في الوقت الذي "تتعرض فيه بلادنا لهجوم سيبراني واسع النطاق".

وأَضافت أن تصرفات ترامب "غير مسؤولة"، وأن عرقلته تبني قانون الميزانية تتعارض مع القيم الوطنية الأمريكية وتحرم الولايات المتحدة مع حلفائها من "أدوات حماية الأمن العالمي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضربة الرئيس الأخيرة.. ترامب يهدد بـ الفيتو ضد قانون الدفاع الوطني في هذه الحالة

تركيا في مرمى الهدف| الاتحاد الأوروربي والكونجرس يفرضان عقوبات على تركيا

بسبب الصين.. ترامب يهدد الديمقراطيين: سأستخدم الفيتو لتعطيل ميزانية الدفاع

آخر أزمات حكمه.. ترامب ينقلب على الديمقراطيين والجمهوريين بسبب حزمة مساعدات كورونا.. ويتسبب في اقتراب الإغلاق الحكومي في أمريكا

ترشيحاتنا

الموجة الثانية من كورونا.. بتكليف من مجلس الوزراء إجراءات طارئة للأعلى للمستشفيات الجامعية

تحيا مصر.. استقبال حافل من الجماهير للبطل "بيج رامي" في مطار القاهرة

الخطيب على رأس وفد الأهلى فى جنازة رئيس نادي الزمالك.. وتأجيل اجتماع المجلس

تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة رئيس الزمالك قبل وفاته بكورونا

ابنة أصالة تصدم طارق العريان : كسرتنا

نائب رئيس الزمالك: مستعد أسيب النادي والمستشار البكري يعيش

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 نساء مع طارق العريان.. من هن وما علاقتهن بأصالة؟ القصة الكاملة

بعد شائعات ارتباطها بطارق العريان.. 10 صور لـ نيكول سعفان تثير الجدل

بجمبسوت أسود .. ابنة فيفي عبده تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة