الصحة: تعاون مع جامعة هارفارد لتدريب 6400 طبيب في 4 سنوات

قال إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة للتعليم الطبي المهني، إن هناك تعاونًا مع جامعة هارفارد، والذي يعد سابقة علمية، معقبا: "نهدف إلى تدريب 6400 طبيب على 4 سنوات و60 طبيبا على برنامج الماجستير على مدار 4 سنوات أيضًا".









وأشار "كمال"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، إلى وجود تعاون مع جامعة هارفارد من أجل حصول الطبيب المصري على شهادة من الجامعة العالمية، معقبًا: "استطعنا أن نتعاون مع الجانب السوداني من أجل دراسة الإجراءات الأخيرة الخاصة بكورونا".









وتابع: "هناك أيضا توأمة بين مصر والعراق من أجل تدريب الأطباء العراقيين في مصر، وأيضًا لدراسة آخر تطورات أزمة كورونا".









وفيما يخص الصيادلة، أوضح أنه تم تدريب 1119 صيدليا على التعامل الإكلينيكي داخل مستشفيات العزل والصدر.









وأضاف أن التمريض يعد العمود الفقري للمستشفى وتم تدريب 1289 ممرضا على أسس مكافحة المعالجة والتغذية العلاجية، منوها إلى أنه تم رفع كفاءة 10 من شباب التمريض من أجل أن يكونوا نواة البرنامج التدريبي الخاص بالتمريض.







