ضبط مخالفات مرورية وتموينية ومتهمين وتنفيذ أحكام بأسوان

وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 22 قضية تموينية تضمنت ضبط 2 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي ، و 7 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و 10 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، علاوة على ضبط 3 قضايا لمخالفات المخابز البلدية .





وفي مجال ضبط قضايا المرافق تم ضبط 80 مخالفة متنوعة شملت 53 حالة رفع إشغالات بالطريق العام ، و 27 مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وايداعها بمخازن مجلس المدينة .





وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 519 مخالفة مرورية شملت ضبط 4 توك توك وتروسكيل وسيارة بدون تراخيص ، بجانب التصالح الفوري في 85 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 91 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 99 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 127 مخالفة متنوعة.





وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص عدد ( 25 ) قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة مركز شرطة أسوان أسفر الفحص عن ضبط عدد ( 3 ) حالة إيجابية لتعاطي ( حشيش وبانجو ) .





وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .





يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.





وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.