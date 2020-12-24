10 تصريحات مثيرة لم يمهل الموت رئيس الزمالك لتحقيقها .. تعرف عليها

أطلق المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك 10 تصريح مثير بمجرد تكليفه من قبل وزارة الشباب والرياضة بتولي مقاليد الحكم في القلعة البيضاء ولكن القدر لم يمكنه من تنفيذها حيث وفاته المنية اليوم بعد صراع مع فيروس كورونا .





وقال المستشار أحمد البكري عقب توليه المسئولية فى التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي أي قبل وفاته بـ 26 يوما تقريبا أنه لا مساس من اللجنة المعينة لإدارة شئون الزمالك بكيان كرة القدم مؤكدا دعمه للفريق .

وفى تصريحه الثاني قال البكرى : سأعيد الرموز المشطوبة فى الزمالك وفقًا للقانون ولا نية لتعديل اللائحة مشدد فى تصريحه الثالث على أن علاقة الزمالك مع اللجنة الاوليمبية ووزارة الشباب والرياضة وباقي الأندية ستكون علاقة عنوانها الاحترام والتقدير .





وفى تصريحه الرابع والخامس قال البكري قبل وفاته : جئنا بقرار لإدارة الزمالك لمدة عام ونملك حق خوض الانتخابات المقبلة ولكننا لا نفكر في ذلك إطلاقًا مهنئا الأهلي على الفوز بدوري الأبطال الأفريقي ومرحبا بعودة العلاقة الجميلة مع القطب الأخر للكرة المصرية مشيرا الى أنه لا يوجد ما يعكر صفو العلاقة بين الناديين الكبيرين.





وفى بقية تصريحاته شدد المستشار أحمد البكري على أنه سيتعين بلجنة الحكماء التي تضم شخصيات بارزة مثل الدكتور كمال درويش والإذاعي الكبير فهمى عمر و الكابتن أحمد مصطفى و الدكتور محمد عامر للاستعانة بأراءهم المستنيرة وخبراتهم الكبيرة بالقلعة البيضاء.. وأن باتشيكو مستمر على رأس الجهاز الفني للزمالك وسيحظى بكل الدعم .





وأضاف أنه سيعمل علي تجديد عقد فرجاني ساسي وبوسف أوباما رافضا رحيل أي لاعب عن الفريق الأبيض يحتاج اليه الجهاز الفني وأن قيمة الزمالك كبيرة وأنه لم يتأخر عن قبول المهمة لقناعته بأن أبناء الزمالك لا يجب أن يتأخروا عن تلبية نداء الواجب تجاه ناديهم .





وكتبت نانسي البكري ابنة المستشار أحمد البكري الرئيس المؤقت السابق لنادي الزمالك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون.. بابا في ذمه الله، اسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، يا رب طاب منامك الطويل ورحم الله جسدك الذي امتلأ طهرا وغاب عن الدنيا، لن أنساك ولن تلهيني مشاغل الحياة عن تذكرك، صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.





وتوفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا.





وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.





وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد إحالة المخالفات المالية التي رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.





وتولت اللجنة القضائية المكلفة من ثلاثة مستشارين برئاسة أحمد البكري وعضوية المستشار هشام إبراهيم والمستشار محمد عطية قبل أن يستقيل ويتم تعيين المستشار عماد عبد العزيز بديلا له لأمور الإدارة في الزمالك لحين انتهاء تحقيقات النيابة في مخالفات المجلس المنتخب أو انتهاء مدة مجلس الإدارة القانونية والدعوة لجمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.