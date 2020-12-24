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وسط أجواء احتفالية.. الجماهير تلتقط صورا تذكارية مع "بيج رامي" من مطار القاهرة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:24 م
وصول البطل بيج رامي
وصول البطل بيج رامي مطار القاهرة
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كـريـم الـخـطـيـب
التقطت الجماهير ومحبو مجموعة من الصور التذكارية مع البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ "بيج رامي"  العائد، إلي أرض الوطن عقب حصوله على المركز الأول عالميا في بطولة "مستر أولمبيا 2020" لكمال الأجسام والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.

وصل مطار القاهرة الدولي، البطل العالمي المصري رامي السبيعي الشهير بـ "بيج رامي"، قادما من نيويورك عقب حصوله علي المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام .

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول ممدوح السبيعي  الشهير بـ "بيج رامي" من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، عقب وصوله على متن رحلة مصر للطيران القادمة من نيويورك رقم 986‪، وسط أجواء  احتفالية نظمها المطار بتعليق بانرات وبوسترات خاصة للبطل العالمي أثناء مشاركته البطولة، داخل صالات الركاب.

وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى فى العالم.
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