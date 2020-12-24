استقبال جماهيري حافل بمطار القاهرة بوصول البطل العالمي بيج رامي.. فيديو وصور

وسط حفاوة وترحيب جماهيري حافل، وصل النجم العالمي رامي السبيعي " بيج رامي"، إلى مطار القاهرة الدولي، قادما من نيويورك علي متن رحلة مصر للطيران رقم MS986 عقب حصوله علي المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام و التي تعد أكبر وأهم بطولات العالم لللاعبين المحترفين في كمال الأجسام .
وكان في استقباله بمطار القاهرة المحاسب مجدي اسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي والطيار حسن منير مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية نائبا عن الطيار عمرو أبوالعنيين رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية ووائل الدمرداش رئيس القطاع التجاري وفريق عمل الإدارة العامة للدعاية والإعلام والادارة العامة للتسويق والمحطة والعلاقات العامة وقطاع امن مصرللطيران .
وقام طاقم رحلة مصر للطيران من خلال النداء الصوتي علي متن الطائرة بتهنئة اللاعب علي الفوز باللقب وسط احتفال وترحيب به من جميع ركاب الرحلة .
كان في استقبال رامى السبيعى الشهير بـ "بيج رامى" فى مطار القاهرة إسلام قرطام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الراعية للبطل العالمى، ورئيس اتحاد رياضة "ستريت وورك أوت"، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، ونجوم فريق كوسكواد لتكريمه على الإنجاز التاريخى الذى تحقق للمرة الأولى فى تاريخ الرياضة المصرية.
ونظمت الشركة، الراعية للبطل العالمى "بيج" رامى المتوج بلقب مستر أوليمبيا 2020، استقبالًا كبيرًا في مطار القاهرة، حيث من المقرر أن يستقل "بيج" رامى فور خروجه من المطار أوتوبيسًا مكشوفًا لعمل جولة فى شوارع القاهرة من المطار وحتى مقر اقامته.
وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى فى العالم.