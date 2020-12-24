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اقتصاد

مؤشرات البورصة المصرية تنهى تعاملات الأسبوع فى المنطقة الخضراء

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:47 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، وربح رأس المال السوقى نحو 1.7 مليار جنيه، ليغلق عند 638.549 مليار جنيه.

 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 10683 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2147 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 12894 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4112 نقطة.

 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 2055 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 2974 نقطة.
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